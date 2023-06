Creíamos que lo habíamos visto todo en el catálogo de abusos cometidos en Ibiza y Formentera en el nombre de la codicia. Pero no. La imaginación de quienes no tienen escrúpulos para conseguir el máximo dinero posible de una vivienda no conoce límites. Literas en habitaciones compartidas con hasta cinco personas más por 500 euros al mes cada colchón. Habitaciones donde sólo cabe un inquilino por mil. Un apartamento de menos de 60 metros cuadrados por 5.000 al mes. La lista de despropósitos es interminable, y aunque diarios como este los dan a conocer asiduamente, no agotan nuestra capacidad de asombro. Dentro de dos días se constituyen los ayuntamientos y el Consell de Formentera salidos de las últimas elecciones municipales. Próximamente será el Consell, y más adelante (si prosperan las negociaciones entre el PP y Vox, como es de esperar por su sintonía política), el Govern balear. Una de las primeras cuestiones a las que deben responder los nuevos equipos de gobierno es qué van a hacer ante el problema de la vivienda. Si será su prioridad. Qué les parecen los estragos de esta especulación desmedida con el derecho fundamental a tener un techo. Si creen que esta situación es soportable.