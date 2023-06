La aplicación del plan C por parte del señor Sánchez (no le servían ni el A, de Tezanos, ni el B de una dulce derrota que diría Guerra) ha pillado a todos con el pie cambiado y en el relajo de un merecido descanso después del esfuerzo que exige una campaña electoral. Sin tiempo que perder todos ‘a la carrera’ para una nueva consulta, esta vez la ‘madre de todas’ porque se ha convertido en un plebiscito del Sánchez sí, o Sánchez no. Pero no todos están en esa labor (los hay que les trae al pairo ese 23 J de vacaciones o preparando las maletas para disfrutarlas). Esos, deberían estar ya analizando los resultados (propios esencialmente) y poniendo tiritas en las heridas, pero con el ojo puesto en un futuro a largo plazo (cuatro años) para intentar recuperar lo perdido (en el caso de GxF el 40% de sus votos del 2015). Todo hay que decirlo, su condición de insularista les ha permitido mantener un voto autóctono que les iguala a aquel 2007, momento de su aparición a concurso e ilusionando a un electorado que buscaba algo diferente a lo convencional (quizás después se hayan vuelto convencionales). Dieciséis años en el poder desgastan, sin duda (me sabe a excusa de perdedor, aplicada en 2019 y justificación de mis pecados en 2023). Desgastan los errores que ensombrecen los éxitos (la faena bien hecha, que entra dentro del sueldo, como dijo un político de la transición, no crea deudas sociales). Nadie duda de lo importante que ha sido para Formentera la gestión de GxF… la pandemia es un ejemplo de buen trabajo, del equipo de gobierno y especialmente de Alejandra Ferrer, la presi. En el apartado de movilidad hay un antes y un después de este periodo (lo copian por ahí) y así muchos aciertos que están en el haber de este grupo.

Visto el resultado hay que decir que en este 2022 de 17 meses, los ‘errores’ (a mi juicio) han pesado más que el recuerdo de un pasado, incluido el más reciente. Hay algo, no soy capaz de demostrarlo científicamente, que planea sobre los resultados de GxF. Me guío más por sensaciones (subjetivas claro, pero después de conversaciones a calzón quitado) de que la ‘dulce’ derrota puede tener nombre y apellidos… quizás usted, lector por casualidad, pueda no entenderlo (y encima no le doy ni una pista) pero los que están en la pomada saben a qué y a quién me refiero. A veces, como en esta ocasión, mirar atrás despeja el horizonte.