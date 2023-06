Irene, la mala de la peli

Tal vez la rebelión de las masas, diagnosticada con tanta elocuencia como retraso por Ortega, haya sido el último clavo en el ataúd de la caballería andante, ya tan debilitada desde que siglos atrás Cervantes la convirtiera en la más bella parodia de los tiempos. Una de las antiguas reglas de la caballería es no ensañarse con el vencido. Jamás he sentido la menor simpatía hacia Irene Montero, y no tanto por su supuesto radicalismo como por el modo de suplirlo con un estilo de agresiva soberbia. Pero en asunto tan penoso como el del «sí es sí» ha defendido su errónea causa con coraje y cierta teórica, asediada por un estamento jurídico que en general solo pareció enterarse de los problemas que traería el cambio de tipo penal cuando llegó la hora de aplicarlo, y echada al infierno por unos colegas de Gobierno y escaño que, con tantos asesores, tampoco vieron a tiempo la enorme cagada.