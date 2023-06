Tenemos que hablar de Adlib. Bueno, son otros los que tienen que hablar de la pasarela ibicenca. Quienes la quieren, quienes se desviven por ella. Adlib es Adlib. Y debe seguir siéndolo. No puede pretender ser Cibeles, Milán ni Nueva York. Dejaría de ser Adlib y no sería Cibeles, Milán ni Nueva York. Hay que hablar de Adlib. No tanto del contenido, ya se purgó, por fin, de made in China made in Vietnam y made in India hace unos años, pero sí del continente. No puede ser que el gran acontecimiento anual de la moda ibicenca pierda buena parte de sus espectadores así como avanza la velada. Las creaciones de los primeros diseñadores las vio todo el mundo. Las de los últimos, los estoicos. Pretender que una noche de sábado la gente salga de Adlib pasadas las once y cuarto es ciencia ficción. Tenerles pegados a una silla más de dos horas, una utopía. Comenzar media hora tarde porque algunas autoridades se retrasan, una falta de respeto. El interior ahoga Adlib. No dudo de su comodidad, pero asfixia. Siempre la misma luz, siempre el mismo fondo... Las colecciones, sin descanso para digerirlas, se acaban mezclando en la memoria. Nada de esto dirán, aunque lo piensen, quienes vienen a Adlib a lujo pagado. Pero lo vemos, lo pensamos y lo decimos públicamente quienes, a este lado de la pasarela, amamos la moda Adlib.