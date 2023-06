Llevamos mucho tiempo hablando de la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos. Emergencia habitacional es un concepto horrible y quizá por eso no hemos llegado a comprender bien lo que significa. Podemos recurrir al pleonasmo y decir que nos encontramos ante una emergencia emergencia, es decir, una emergencia real, que necesita una solución real real, rápida rápida, urgente urgente. Hace ya algunos años que convivimos con una situación que creíamos casi erradicada, con centenares de personas viviendo en condiciones lamentables, en chabolas, tiendas de campaña, caravanas, furgonetas, coches... en la calle o en campamentos de miseria sin ningún servicio. La mayoría son trabajadores normales, con sueldos supuestamente dignos pero que no permiten pagarse un techo en las islas. Desde las administraciones se plantean construir viviendas sociales en alquiler o delegar a la empresa privada para que lo haga. Soluciones, o parches, a largo plazo. Pero no podemos esperar. Es necesario que se sienten todos para articular una respuesta urgente, sean campos de caravanas, de prefabricados o lo que sea, mientras se busca una solución estructural. Tenemos que comprender que estamos ante una emergencia emergencia.