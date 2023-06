El buen casero

Se han vertido ríos de tinta sobre el inhumano precio de los alquileres inmobiliarios en Ibiza y de cómo esta situación está generando una legión de pobres en la isla de los ricos. Mientras en los programas de televisión se exhibe el sonrojante derroche de unos turistas capaces de gastar seiscientos euro al día en una hamaca en el beach club de turno, los campamentos de trabajadores de temporada proliferan por los descampados isleños. Sin embargo, no existe receta más adecuada para tomar conciencia de nuestro fracaso colectivo como sociedad que ponerle nombres y apellidos a este rumbo dramático.

Los dos reportajes publicados la semana pasada en este periódico, firmados por David Ventura, sobre estos campamentos reales, donde vive gente como usted y como yo, reflejaban una situación que se antoja irresoluble. Por muchas viviendas públicas que se construyan en los próximos años, nunca se hará frente al problema. La pelota ya se ha hecho demasiado grande y sigue rodando, llevándose por delante a familias y trabajadores.

Cáritas, que es una organización seria y eficaz, ha dicho con rotundidad que el primer factor de exclusión social es la falta de vivienda y que ya ni siquiera tener un salario es garantía de salvarse de esta situación. Los excluidos van a trabajar a diario, pero cuando termina su turno, no tienen un techo bajo el que darse una ducha reconfortante, prepararse la cena y tumbarse a descansar. Tienen que vivir en un campamento de refugiados, silenciando su situación por vergüenza y acostándose con los dedos cruzados mientras ruegan que esa noche no aparezca la policía y proceda a desalojarles.

El encarecimiento de la vivienda es un problema extraordinariamente grave en todo el país, al igual que en muchas otras partes del mundo. En las grandes urbes, los ciudadanos encuentran solución estableciéndose en un extrarradio cada vez más alejado. Sólo allí pueden acceder a hogares asequibles en relación a su salario. Pero, en una isla tan pequeña y sobreexplotada como la nuestra, quien no tiene una vivienda en propiedad y no está dispuesto a vivir en una tienda de campaña o en una furgoneta camperizada en un descampado polvoriento, no le queda más alternativa que renunciar a Ibiza y emigrar a otro lugar.

Este éxodo hace ya muchos años que empezó y todos tenemos amigos y conocidos que han vivido dicha situación. El problema, además, no ha hecho más que crecer de manera exponencial. Los pisos de tamaño medio han pasado de costar 600 euros al mes a 2.000 o incluso más, y siguen incrementándose año tras año (el 20% esta temporada, según Cáritas). Sin embargo, aún hay miles, incluso docenas de miles de residentes que viven de alquiler y sus salarios medios se lo permiten. Y esta situación obedece a una sola razón: sus caseros son buena gente que no aprovecha la situación para exprimir a sus inquilinos, a pesar de que podrían hacerlo y con absoluta facilidad. Cobran un alquiler razonable y se conforman con ello.

Muchos son trabajadores como los demás, que un día adquirieron una vivienda y luego tal vez se mudaron a otra heredada. A sus inquilinos les piden lo que les cuesta la hipoteca que aún abonan cada mes y un poquito más para cubrir los gastos del inmueble, y con eso les vale. Si no fuera por ellos, que, a pesar de las infinitas tentaciones, siguen sin haberse contagiado de esta fiebre especulativa que está transformando Ibiza en un territorio deshumanizado, sin alma, la situación sería incluso peor. Nadie habla de ellos, pero son extraordinariamente importantes y se merecen nuestra gratitud como sociedad. Tal vez incluso hubiera que ponerles cara, nombre y apellidos, como hizo David Ventura con los campamentos de la vergüenza, habitados por refugiados ibicencos con nómina. Tal vez así otros arrendatarios tomen ejemplo y renuncien a forrarse a costa de exprimir al prójimo.

Dado que todos somos plenamente conscientes, políticos incluidos, de que esta situación por ahora no tiene remedio, lo mínimo es prestar ayuda a estas personas y tratar de ofrecerles unas mínimas condiciones de confort e higiene. Mientras la situación siga siendo la misma, continuarán viniendo trabajadores sin hogar a hacer la temporada. Pero es que, además, los necesitamos para atender a una industria turística de lujo que definitivamente se ha desmadrado.

Ibiza, en definitiva, necesita campamentos autorizados para trabajadores. Áreas acotadas, limpias y seguras, con agua, electricidad, aseos y zonas comunitarias donde puedan cocinar, relacionarse y dejar de angustiarse por si viene la policía a echarles. Me resulta sorprendente, de hecho, que nadie haya tomado ninguna decisión al respecto porque es evidente que estamos ante una emergencia social que no se va a solucionar sola y que, además, seguirá empeorando. Hace tiempo que suenan las alarmas, pero nadie las escucha.

