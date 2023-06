Ibiza no es Osaka

Desde mi piso en es Pratet hasta el puerto de Vila me entretengo pateando (soy futbolero) decenas de colillas, plásticos y toda clase de residuos. En poco más de cien metros. En la estación marítima cogemos (gracias, Charly, por el viaje) un taxi porque el bus al aeropuerto llega con media hora de retraso. Al aterrizar en Osaka (Japón), ciudad de unos tres millones de habitantes, flipamos porque las calles relucen; hasta las secundarias y las cunetas de carreteras y autopistas. Todo libre de residuos. Y en cuanto al transporte público, la demora media es de ¡27 segundos! Para dejarnos todavía más en evidencia, en el metro no hay barreras pero todos pagan, sin excepción. Es otro mundo que debe hacernos reflexionar, porque tenemos un grave problema. Coincido con quienes consideran que, tras haber viajado mucho, España es un país único por su cultura, tradiciones, gastronomía y folclore, por su clima y tesoros naturales. Pero somos una sociedad sucia y ruidosa que si se compra una moto elige la más atronadora o la truca. Que tira las colillas al suelo (hay que multar ya) y no usa las papeleras (criticamos que en la nueva Isidor Macabich ‘sólo’ hay una en cada esquina). Claro que hay gente civilizada, pero desde que volví de Japón sólo me fijo en los energúmenos. Añoro el sol naciente, aunque no tenga frita de polp.