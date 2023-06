148 enlaces diarios entre las Pitiüses

La línea marítima entre Eivissa y Formentera vuelve a estar a pleno rendimiento, con un tráfico diario de 148 enlaces de las navieras que cubren la línea regular de pasaje y carga. En 2019 el tráfico de ese sector era en verano de 169 enlaces diarios y se daba la circunstancia de que varias compañías podían salir al mismo tiempo. Tras abrir el debate sobre la presión de barcos que soportan estas aguas, dentro de los límites marinos del Parque Natural de ses Salines, al que se suman barcos de excursiones y miles de embarcaciones de recreo, la APB aplicó una directriz que impedía maniobrar en aguas interiores del puerto a dos barcos a la vez. De tal forma que en 2022 el número de enlaces se redujo en torno al 30 por ciento y ese verano, quizá los coletazos de la pandemia ayudaron, el número de trayectos fue de 112 diarios. No seré yo el que aquí cuestione la libre competencia pero sí me pregunto sobre la sostenibilidad, ya ha salido la palabra, tanto económica como medioambiental. Ahora los barcos no salen al mismo tiempo pero se pueden dar frecuencias, en determinadas franjas, de 10 minutos. Vamos, que ni el autobús. El decreto de transporte marítimo sigue siendo una asignatura pendiente para poner sentido común en estas 11 millas tan rentables.