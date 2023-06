Antiguamente este próximo jueves se celebraba la festividad del Corpus Christi, fiesta que se ha trasladado al domingo siguiente. El día de Corpus Christi, es el día de Cáritas, es el día de la Caridad, esencial en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Con este motivo, el jueves, Cáritas ha previsto abrir de nuevo la tienda de ropa que por motivo de la pandemia tuvo que cerrarse. Vuelve a abrir sus puertas para dar una respuesta a la demanda de tantas personas que siguen necesitando de algo tan básico con la colaboración de voluntarias que prestan este servicio a la comunidad. El viernes se presentará la memoria del pasado año y por la tarde tendrá lugar la Asamblea general para aprobar las cuentas de esta institución de la Iglesia que trabaja por los más desfavorecidos.

Con el lema ‘Tú tienes mucho que ver’, Cáritas quiere concienciarnos de que erradicar la pobreza es tarea de todos. Por supuesto que necesitamos políticas sociales que trabajen por la igualdad de todos, pero esta labor también pasa por cada uno de nosotros. Si la sociedad tuviera una conciencia más social y todos ayudásemos de corazón a los más necesitados la administración no tendría la necesidad de regularizar algo tan básico como es el tema de la vivienda o el tema de que todos con un trabajo digno tuvieran lo necesario para vivir.

Necesitamos concienciarnos todos que compartir es un gesto sin límites, porque cuando se comparte hay de sobra para todos. A menudo escucho que el problema es que hay demasiada gente en el mundo para los pocos recursos que tenemos, yo siempre pienso que el problema no es la superpoblación, que el mayor problema es la mala distribución de la riqueza. En un mundo donde unos pocos tienen lo que necesitan tantos hermanos nuestros para vivir, no sobra nadie, sino que tenemos que trabajar para que no se pierdan los valores tan básicos como la fraternidad, la tolerancia, el respeto y, como no, el amor que da sentido a la labor de Cáritas.

El Papa Francisco nos recordaba en ‘Fratelli tutti’: “Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien». La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida… comprendieron que nadie se salva solo (n. 54). Todos nos necesitamos, todos tenemos mucho que ver, y por eso Cáritas no puede más que agradecer la generosidad de tantos que hacéis tanto por tantos. Gracias.