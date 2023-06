Betelgeuse se nos muere; colapsa de dentro afuera, como toca entre los grandes. Su nombre no responde al de un loro famoso de TikTok o al de una cantante de Eurovisión. Betelgeuse es una estrella de los cielos nuestros de cada día. Pero no una cualquiera, sino de las divas. Nada menos que pertenece al selecto grupo de las más brillantes de la constelación de Orión.

Su color rojizo acapara el interés de los contempladores de astros. También quizás de los poetas de paso en la noche en busca del cierre perfecto de un poema en ruta.

Cuanto nos rodea goza de nombre gracias a nuestra obsesión casi evangélica por denominar con palabras tanto lo que contiene vida, sean especies animales o botánicas (si no, cómo recordarlas cuando acabamos por exterminarlas, ¿verdad?), como lo que no. A veces pienso que el objeto de nuestra presencia en la tierra es bautizarlo absolutamente todo con nuestra voz, misionera incansable de palabras. («El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre», decía García Márquez en ‘Cien años de soledad’).

Las estrellas más brillantes −un enjambre de luces− precisaban de una buena cantera de sustantivos propios para su nominación. Menos mal que la civilización humana pudo saltar al campo de juego de la historia luciendo sucesivamente las camisetas de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Persia, Roma, la península arábiga...

Fueron sus mitologías sobre todo las que les aportaron un repertorio inabarcable de nombres tanto a las estrellas como a las constelaciones, cada uno en su respectiva lengua, a cual más hermosa. Así que ningún astro de relevancia se ha quedado sin el suyo. Imposible hallarlos más fascinantes entre las estrellas del hemisferio norte: Altair, Bellatrix, Cástor, Antares, Deneb, Aldebarán… Y cómo no, Betelgeuse.

De niño me hicieron aprender a ritmo de reglazos en la pantorrilla listas interminables de antropónimos. Qué de neuronas infantiles me quedaron tatuadas para siempre con los nombres de los insufribles reyes godos o los profetas de Israel. Me temo que cuando llegue el momento de disparatárseme el juicio −¿aún más?− los recitaré día y noche atado con correas a la cama de la residencia.

Pero nombres de estrellas no me enseñaron ni uno, salvo la Polar, claro, un clásico de cuando salíamos de acampada los de mi clase en compañía del profesor, patético siempre en el papel de explorador indicándonos cómo orientar nuestros pasos de noche. Necesitaba yo aprenderme los cuerpos celestes para poder jugar a ser Galileo con mi catalejo de cartón, pues el firmamento me tenía ganado ya para su causa. El cielo nocturno, con su indescifrable temblor luminoso, constituía mi pantalla favorita de cine. Mas andaba yo huérfano de maestro.

Así las cosas, al final pude años después satisfacer mi pasión astronómica. Memoricé las estrellas más relucientes gracias al mejor libro divulgativo de entonces: ‘Guía de campo de estrellas y los planetas de los hemisferios norte y sur’, de ediciones Omega. Para mí, la Biblia misma de los cielos (literal).

Con el libro de marras y una linterna desgranaba yo las noches en busca de estrellas. Averiguar una a una sus nombres y aprender a localizarlas se convirtió en obsesión. Conservo recuerdos inolvidables de esas primeras veces en que tomé conciencia de quién era quién entre ellas; y de paso también, quién era yo. A cada una la asocié con el lugar de su descubrimiento.

Mi primer encuentro con Betelgeuse fue precisamente en Ibiza, en los acantilados de Sant Miquel, siendo yo muy joven. Hacía poco que mi estrella favorita había hecho su aparición desde el horizonte marino. Embrujado por sus rojizos titileos, pronuncié por primera vez su nombre sin apartar mis ojos de ella. Qué mejor sitio que en Ibiza, lugar de hechizos. De día todos los caminos aquí acaban por llevarte frente a las aguas; en cambio, de noche te conducen directo al cielo, esa otra inmensidad que envuelve por entero a la mayor de las Pitiusas convirtiéndola en isla por segunda vez (la primera por obra de la superficie marina).

El mar es el lugar ideal para meditar, sugería Melville en su impagable ‘Moby Dick’ («Llamadme Ismael», ¿puede una novela comenzar mejor?); el cielo nocturno, en cambio −sembrado como está de metafísica pura−, para ejercitar la inteligencia preguntándonos a nosotros mismos las típicas cuestiones existenciales de siempre, aquellas que jamás obtendrán respuesta hasta que no suplantemos en carne y hueso al dios que, por ahora, solo existe en nuestra mente.

Pero habíamos dicho que nuestra estrella de Orión se nos va; los astrónomos lo certifican. Betelgeuse es ya muy vieja y se le agota el combustible interno. Acabará sus días estallando como una supernova, todo un espectáculo cósmico (alcanzará la mitad del brillo de la luna llena); una muerte prometedora porque se verá a lo grande desde la Tierra. Sucederá muy ‘pronto’, en algún instante de los próximos 100.000 años (a escala astronómica equivale al tiempo de un suspiro).

No sé ustedes, pero yo me he propuesto presenciarlo. Aguardaré mirando el cielo desde los acantilados de Sant Miquel. Mientras iré repasando los nombres de las demás estrellas. Y también los de los reyes godos, por si de niño me dejé alguno.