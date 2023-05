Som conscient que l’origen principal de que tinguem l’illa tan bruta és l’incivisme de totes les persones que tiren fems al terra, deixen que els seus gossos pixin i caguin al carrer, els fumadors no guardin les llosques i un llarg etcètera. Però això no lleva que les institucions prenguin mesures contundents per poder millorar la qualitat dels carrers d’Eivissa.

Convido a qualsevol persona que miri i es fixi sense gaire atenció, com està la zona per on camina. Dona completament igual si és una zona boscosa, platja, carrers de ciutat, les voreres de les carreteres, rotondes, illetes, els aparcaments dels supermercats, trossos de feixa,... no importa el municipi ni la zona que sigui. És completament impossible trobar 50 metres seguits sense cap tipus de fems.

Al fems hi ha que afegir-li la pudor dels carrers. Vas caminant per Vila o ses Figueretes i hi ha trossos que no es pot ni respirar. És fastigós. De veritat ens creiem una illa moderna, cosmopolita i cívica? Per què ens hem acostumat a viure entre la brutor? Ens hem de negar a pensar que això és així i que no es pot fer res. Sempre es poden millorar les coses. Així que, per favor, a totes les institucions pertinents, posin mesures efectives i si fa falta invertir més en neteja, ho facin.