Cuatro tardes de ‘bunyols’ en Can Bonet

Del viernes al domingo pasaron por el centro social de Can Bonet los candidatos del PP, PSOE y Epic-El Pi para dar mítines, mientras que el 24 de mayo le tocó el turno a Unidas Podemos. Se vieron allí prácticamente a los mismos vecinos cada día (repito, los mismos), además de a militantes y cargos de cada formación que rellenaron el pequeño aforo. Todos agasajaron igual y de la misma forma que se lleva haciendo desde hace 100 años: coques de pimientos con aceitunas negras, tortilla de patata (la del PP, más cuajada que la del PSOE; a falta de esta, pizza; esto último no se servía hace un siglo) y bunyols de postre. Y jarras de cerveza. Poco duró la comida en todos los post mítines (se produjo alguna escenita al respecto). También se repartieron gadgets: abridores de botellas de diseño, ‘monedas’ para carros de grandes supermercados (cortesía, valga la paradoja, de UP), limpiadores de pantallas de móviles (se los quitaban de las manos a Toni Villalonga), abanicos… Resultado: los residentes ya conocen todas las promesas que se incumplirán el próximo mandato, comieron relativamente bien y ahora tienen una colección de juguetes de poca utilidad con logos de diferentes partidos, mientras que los candidatos creen que serán votados por esos vecinos que no se perdieron ninguna de las cuatro merendolas.