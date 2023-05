Quan jo encara no havia nascut, els meus pares van decidir mudar-se de casa i anar a viure a Can Misses. Van comprar un pis de nova construcció i quan varen començar l’obra de la urbanització van haver de retardar-la perquè hi havien trobat ruïnes, que després resultà ser un aqüeducte romà.

Va estar molt bé que volguessin conservar aquest monument, perquè és molt important mantenir el patrimoni cultural d’Eivissa. Però s’ha de mantenir en bon estat. Per això, a dia d’avui, quan en el meu camí cap a l’institut hi passo per davant, em fa molta ràbia i tristesa veure com està de descuidat aquest monument. Hi ha tanta herba, arbustos i brutícia que és quasi impossible veure l’aqüeducte, un s’hi ha de fixar molt. Demanaria a les autoritats pertinents que el mantinguessin en bon estat, que el facin net més sovint, ja que sé que de tant en tant ho fan, però s’hauria de fer amb més freqüència. Per finalitzar, m’agradaria que es preocupessin més pel seu estat, ja que és un monument molt antic i haurien de cuidar el nostre patrimoni.