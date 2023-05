Muslamen a la ibicenca

Somos unas puritanas. Nos quitamos la parte de arriba, y algunas también la de abajo, del bikini para bañarnos en el mar. Nos la sudó que los guardianes de la «moral» nos llamaran putas por tirarnos a quienes, y cuando, nos apetecía. Acortamos, a veces, faldas, pantalones y bodies a la mínima expresión porque cuando el calor pega lo hace para todos o, simplemente, nos gustan. Y nos cabreamos si en un anuncio para promocionar la gastronomía ibicenca el ‘bocado’ que más claramente se ofrece es el de una despampanante modelo en bañador. No hay que ser muy lince para ver que los cerebros de Eating in Ibiza, en su alarde de ingenio viejuno, han jugado con la ambigüedad sexual de un «déjate llevar por nuestros sabores», que no se sabe muy bien si alude a la ensalada payesa o a la mujer. Personalmente y a estas alturas de la vida, no me voy a asombrar por que el «tiran más dos tetas que dos carretas» siga siendo un mantra publicitario en pleno vigor, pero sí me indigna que un anuncio que parece sacado de los calendarios que regalaban en los talleres mecánicos de los noventa, con tías buenas como objeto de placer (solitario), reciba, aunque sea indirectamente, dinero público. Y celebro que, tras las denuncias, el Consell haya exigido a Fomento del Turismo la retirada de la campaña. Pero no por censura. Es por su sexismo y, también, caspa.