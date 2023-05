Al cielo o al infierno

Elijan ustedes lo que sienten este miércoles de ‘pasión’ los sesudos responsables de las campañas electorales de nuestros seis contendientes. Los que no tienen ninguna posibilidad (a priori) dan por bueno un trabajo de proyección ciudadana… estamos que no es poco. Los que ven cercano un resultado positivo, con los nervios a flor de piel. Los que creen que ‘es posible’, aupados en la euforia (cuidado que la carga el diablo). Aquellos que vienen de la ‘poltrona’ con el miedo en el cuerpo por si la pierden (no creo, pero…). Todo son análisis de cualquier cosa que cae en sus manos. Se miden la asistencia a los mítines (contar votos en esos espacios puede ser engañoso… las experiencias pasadas me lo dicen). Los llenos a rebosar, incluso los vacíos preocupantes se traducen, pocas veces, en las papeletas del domingo por la noche. El lunes, antes de ayer, todos con las encuestas en la mano, desmenuzando cada color, cada curva de Gaus por si se decanta a nuestro favor. Algunos, rayando el optimismo, hasta consideran que ya está hecho. Otros buscan en la letra pequeña de la consulta algún voto que replegar.

Los perjudicados por la muestra hasta la justifican dando visibilidad a las tendencias que anidan en sus deseos. Muchos apelan al voto oculto, ese que, a estas alturas, ya no se esconde al manifestar sus preferencias. Ay de quien lo cuente como propio… Se preparan acciones, siempre ‘contundentes’ a su juicio, para este final de campaña (como si influyera en el resultado… pobres crédulos). Me da (volvemos a lo de ‘abuelito cebolleta’. Son unas cuantas y en circunstancias más difíciles. Les recuerdo que por aquellas no teníamos IA) que la suerte está echada hace tiempo. Muchas papeletas ya están en las urnas y cambiar, lo que se dice cambiar de gratis, está muy difícil. Unas elecciones locales tienen muchos factores que influyen en la decisión de cualquiera de los ciudadanos. Los talibanes de la ideología no se mueven ni con un sunami. Los otros muchos votan a tenor del aire que les sopla en su beneficio (aquí juegan los intereses particulares o colectivos más próximos… lo ajeno importa un comino). Importante para el ns/nc (no sabe, no contesta) la credibilidad de los cabezas de lista o si va algún amigo (no es garantía, porque lo conoce bien y sabe que no es de fiar). Y así hasta una retahíla de razones que nos llevan a un 28 de mayo de 2023 donde el cielo o el infierno están a tiro de piedra (mejor dicho, de unos votos).