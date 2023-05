Más allá del humor

Mucho más cerca de Chumy Chúmez que de Sempé, claro, pero por encima del gran Chumy en negrura, el humor de Álvaro Noguera tiene demasiada verdad para esquivar su golpe. En las viñetas de ‘El que venga detrás que arree’ no perdona nada ni a nadie, ni a los de arriba («toda la vida he sido fiel a mis principios, siempre al mejor postor, por supuesto») ni a los de abajo (un hombre de boina, ante otros: «Y estos, ¿razonan con el lóbulo frontal o con el temporal?»; el colega: «Con el anal, me temo»). Tampoco al político («Os prometo que haré todo lo que esté en mi mano para que pueda seguir estando en mi mano todo lo que os pueda seguir prometiendo»), ni al gran poder de toda clase (el energúmeno, mirando al garrote: «¿Y tú me lo preguntas?, poesía eres tú»). Los dibujos son puro arte negro, sin parangón hoy en el género. No es tan fácil encontrarlo en librerías, pero merece la pena buscar.