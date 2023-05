Todavía no estamos en julio y la saturación ya es insoportable. Colapsadas las carreteras, colapsadas las depuradoras y las desaladoras incapaces de asumir la demanda, los acuíferos secos, una sanidad saturada y el acceso a la vivienda convertido en una quimera.

Todo esto ha acabado con la calidad de vida que hasta ahora había caracterizado a nuestra isla, y que antes disfrutaban tanto las personas residentes como los propios trabajadores de la hostelería.

Desde que Unidas Podemos entró a formar parte de la política de estas islas ya alertamos de la necesidad de limitar un sector turístico que no paraba de crecer. Hoy en día hasta los hoteleros hablan de limitar.

Pero no, ya no podemos hablar de limitar, ahora toca hablar claramente de reducir, de decrecer. No podemos limitar lo que ya nos sobrepasa.

Si hasta ahora habíamos vivido bien del turismo, un turismo que se alojaba en hoteles y apartahoteles, agroturismos, casas rurales… Ahora vemos cómo ese turismo se aloja en nuestras casas, en las casas que iban destinadas a alojar a la población residente y a los que venían a hacer la temporada. Los llamados “alquileres turísticos” han hecho que miles de viviendas salieran del mercado del alquiler anual para pasar a disposición de los turistas. Además de provocar el drama de la carestía de la vivienda, esta práctica es la causa principal de la masificación de nuestra isla, ya que por esta razón las plazas turísticas se han más que duplicado y en plena temporada “tenemos a 100.000 turistas que nadie sabe dónde se alojan”, como ha afirmado el actual director insular de Turismo del Consell d’Ibiza demostrando la falta de interés en una cuestión tan grave como es la masificación turística.

Creo que a estas alturas la necesidad de recuperar el equilibrio entre turismo y personas residentes se ha convertido en un clamor muy mayoritario en Ibiza. Y creo que hay una frase que lo puede expresar y explicar de una forma muy concisa y gráfica: menos es más.

Menos plazas de alquiler vacacional significa más viviendas para la gente de aquí. Menos vehículos en nuestras carreteras significa más seguridad y menos accidentes y estrés.

Menos beach clubs y menos hoteles discoteca significa más tranquilidad Menos residuos significa más sostenibilidad.

En definitiva, menos presión turística significa más y mejor calidad de vida.

Y es que todo tiene un límite, y en una isla todavía es más evidente más por ser un territorio limitado.

Unidas Podemos propone, por un lado, la necesidad de limitar la entrada de vehículos y disminuir plazas turísticas, a pesar de que algunos ayuntamientos siguen consintiendo que aquellos negocios que habían abandonado la actividad la puedan retomar para así aumentar la presión turística.

Por otro lado, hay una necesidad de diversificar nuestra economía. Nuestra consellera de agricultura, pesca y ganadería Mae de la Concha, durante estos cuatro años ha hecho lo que parecía imposible, irse a Bruselas y conseguir unas ayudas europeas específicas para Baleares que son hasta el triple por hectárea que las anteriores negociadas por PP y PSOE, y recuperar así la rentabilidad del sector primario. Después de varias décadas de progresivo abandono, ahora los agricultores pueden volver a vivir de la agricultura y de su trabajo, y se están produciendo numerosas incorporaciones de jóvenes agricultores que garantizan el relevo generacional para que no se abandone el campo y para producir nuestros propios alimentos valorando el producto de Km 0 como nunca antes se había hecho.

También hay que recuperar el sector secundario, las pequeñas y medianas industrias que han prácticamente desaparecido, barridas por el monocultivo turístico. Por ejemplo, muchos recordarán que hasta no hace mucho se producían aquí los refrescos que se consumían, con sus botellines de vidrio retornables y el valor añadido de ser una seña de identidad de nuestra isla. Ahora nos ahogamos en un mar de envases de plástico con los logos de multinacionales que recogen enormes beneficios en nuestra isla y nos dejan a cambio montañas de residuos, casi ningún puesto de trabajo, y la contaminación brutal de los barcos que los transportan.

Ya no podemos vivir únicamente de un turismo que se vuelve cada vez más depredador de nuestros recursos y de nuestro territorio, de nuestras casas y de nuestra calidad de vida. La diversificación de la economía basada en la reducción del sector turístico y la recuperación del sector primario (agricultura y ganadería) y del sector secundario (pequeña industria, transformación de alimentos, bebidas, etc) es la clave para recuperar la calidad de vida con menos masificación, más viviendas disponibles para las familias y mucho más baratas, y trabajo estable para todo el año sin padecer las sobrecargas del verano y el paro forzoso del invierno.

Hay que apostar por el decrecimiento turístico eliminando el alquiler turístico ilegal y limitando el legal, y así devolver a esta isla la calidad de vida que se merece. Porque menos es más.

Marta Maicas | Candidata número dos de Unidas Podemos al Consell d’Eivissa y al Ayuntamiento de Santa Eulària