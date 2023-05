Masificación, ombliguismo y ceguera

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra “masificar” como “hacer multitudinario algo que no lo era”. ¿Se les ocurre un término más afinado y preciso para determinar lo que ocurre todas las temporadas en Ibiza? Algunos hoteleros, sin embargo, andan preocupados por la semántica, tal y como explicaron la semana pasada en un evento denominado “gran debate hotelero”, que también podría haberse llamado “pequeña charla intrascendente”, a tenor de los extraordinarios avances que allí se produjeron.

En dicho encuentro, un empresario, que según parece además de manejar con destreza el negocio de la hostelería es perito en semántica, afirmó que la palabra “masificación” es un término “inadecuado, peyorativo, que demoniza al turismo y se usa en contra del sector”, iluminándonos a continuación con que la expresión que debemos emplear es “desequilibrio entre la oferta y la demanda”. Su ocurrencia fue muy celebrada y, en consecuencia, cada vez que nos cueste una hora entrar en Sant Antoni al atardecer, nos encontremos Cala d’Hort colapsado porque miles de personas han ido a la puesta de sol o no consigamos un hueco donde plantar la toalla en Platges de Comte o ses Salines, evitaremos la palabra tabú porque así lo ha decidido la Real Academia Hotelera Ibicenca de la Lengua, que es quien nos guía en el uso del lenguaje e impone lo que podemos y no podemos decir.

A través del resumen de esta charla que publicó Diario de Ibiza aprendimos que el agobio que se registra en esta isla, prácticamente a cada paso que damos, no es más que un asuntillo de percepción de cada uno. Como en la caverna platoniana, los sentidos nos pueden estar engañando y, en consecuencia, los hoteleros demandan que, antes de tomar una sola decisión el respecto, se cree un observatorio que genere datos objetivos para saber si verdaderamente hay saturación en la isla o no. Dicha propuesta, que en Ibiza se lanza periódicamente cada pocos años y nunca se lleva a la práctica, ha provocado un aluvión de comentarios jocosos en las redes sociales.

Los hoteleros, al parecer, están dispuestos a abrir el melón de la masificación (perdón, del desequilibrio entre la oferta y la demanda), pero no basándonos en la irritación que nos entra en los interminables atascos o cada vez que vamos a la playa, al mercadillo o a la ciudad, sino en números contantes y sonantes. Necesitamos cifras que nos demuestren que lo que vemos, vivimos y sufrimos no es delirio ni ilusión. No estamos, por tanto, ante un problema de ceguera por parte del sector hotelero, sino de sobreestimulación sensorial del resto de la población, que es incapaz de procesar adecuadamente lo que observa.

En la misma jornada se pudo escuchar otra frase formidable por parte de un directivo de otra cadena hotelera local, que manifestó lo siguiente: “Cuidado con la oferta no reglada porque aquí todos deberíamos jugar con las mismas reglas”. Lo irónico es que dicho individuo trabaja para una compañía que tiene un complejo que ha convertido las terrazas de la piscina en una discoteca al aire libre, donde se meten miles de clientes no alojados a diario, a cambio de una entrada, a pesar de que las salas de fiestas no insonorizadas se prohibieron en la isla hace décadas. Para oferta no reglada, la suya.

El hotelero-lingüista, sin embargo, sí hizo una reflexión interesante, al identificar la actual asociación a Ibiza como destino de lujo como uno de los grandes peligros que nos acechan: “Por ejemplo, no irías a Mónaco con tu familia. Debemos ser inclusivos”. Otro empresario, asimismo, demostró que alguno sí tiene empatía social y no solo piensa en su propio beneficio sino también en el bien común, cuando dijo que el problema de la vivienda no solo se traduce en problemas para completar las plantillas, sino en un empobrecimiento social.

Como es habitual, todos concluyeron que la culpa del desequilibrio la tienen únicamente las plazas no regladas. Que nuestras autoridades hayan permitido que la isla se sature de hoteles en el último medio siglo no ha tenido nada que ver.

Tal vez, dentro de diez o veinte años, se consiga redactar un proyecto para crear un observatorio que proporcione datos reales (dado que los muchos que ya hay no son suficientes para los hoteleros) y se presupuesten y adjudiquen los fondos necesarios para su puesta en marcha. Entonces, si la isla milagrosamente aún no ha muerto de éxito, los empresarios del sector tal vez concluyan que Ibiza no puede seguir creciendo y algo habrá que hacer.

Señores hoteleros, sigan organizando los congresos de autobombo que les plazca, pero mientras no tengan nada nuevo e interesante que aportar, hágannos un favor: celébrenlos en privado, porque buena parte de la población, con la que está cayendo, comienza a estar un pelín saturada de tanta perogrullada, intrascendencia y ombliguismo.

@xescuprats