La cámara de eco hotelera

Se conoce como ‘fenómeno de la cámara de eco’ cuando un grupo reducido y cerrado genera mensajes que se amplifican y retroalimentan, con lo que estas personas tienen la sensación engañosa de que sus opiniones particulares representan el sentir mayoritario de la sociedad. Los hoteleros, por ejemplo, tienen su cámara de eco particular. El pasado jueves asistí a un debate entre estos empresarios en el que me quedó claro que pisaban poco la calle. Me extrañó que pidieran la creación de un observatorio para saber si existe saturación, cuando ya hay mucha bibliografía y datos al respecto -sea de la UIB o del Ibestat-. ¿No estaban en contra de las mamandurrias? ¿Ahora quieren crear un observatorio? Fue, en resumen, una orgía de autocomplacencia. La excepción llegó cuando Marc Rahola dijo que el drama de la vivienda no solo supone un problema para encontrar empleados, sino que degrada los servicios públicos y supone un fracaso como sociedad. En efecto. El empobrecimiento social genera lo que vemos en algunos países: resorts-fortaleza, guetos en los que se aísla a los turistas, un modelo que es la antítesis de lo que ha sido siempre Ibiza. Por tanto, felicidades porque han creado una marca de destino turístico con un éxito indudable, pero no estaría mal que dejaran de escucharse solo a ellos mismos y acogieran algún pensamiento disruptivo.