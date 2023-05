Veinte parches

En un tramo de vía de menos de 100 metros se han tapado una veintena de socavones con parches que hacen todavía más peligroso este camino frecuentado por ciclistas y todo tipo de vehículos. Es la noticia que pudimos leer en el día de ayer en la sección El Álbum de este Diario. Es la manera con la que frecuentemente solucionamos problemas, poniendo parches. Y lo peor es cuando ante un socavón considerable ponemos un parche sobre otro.

Cuántos problemas vamos arrastrando en la sociedad poniendo parches, sin poner soluciones que erradiquen el problema de raíz. El de la vivienda es uno de ellos. No se va a solucionar hasta que todos los que tienen capacidad política y jurídica se sienten y quieran encontrar la solución que no pasa con un lavado de cara, que no basta con decisiones a medias, sino soluciones integrales que protejan a todos los afectados, a los que necesitan vivienda y a los que teniendo viviendas que podrían alquilar ven sus derechos vulnerados por leyes que favorecen a los que okupan viviendas más que a los que quieren ponerlas a disposición de aquellos que lo necesitan.

Acabar con los alquileres abusivos, con los alquileres que no se declaran, con tanta gente que no se puede empadronar donde vive por que no tiene un contrato de alquiler, donde no se declara lo que se cobra por tener hacinadas a familias enteras en pequeñas habitaciones. Las instituciones que tienen la obligación de velar por el bien común deben controlar las viviendas que supuestamente están vacías, pero el contador del agua y de luz corre como si fuera una pensión de una gran vía de capital de provincia. Son indicios de que algo no funciona y no se soluciona con parches. Una ley de vivienda que proteja los derechos de todos, menos de los que se enriquecen a costa del mal de los más vulnerables. Ya nos dice el Evangelio: «Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo; porque, si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos: porque, si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: «El añejo es mejor». (Lc 5, 36-39).

Necesitamos nuevas políticas para poder solucionar viejos problemas.