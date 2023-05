Se han quitado las máscaras, por fin

Como miembro de la Junta de Personal funcionario del Ayuntamiento de Ibiza, y representante del sindicato SPPME desde el año 2019, puedo decir que he estado trabajando toda esta legislatura, en una buena sintonía con otros sindicatos, también representados en la misma Junta, y en las distintas mesas de negociaciones que hemos tenido.

En estos casi cuatro años podemos decir con orgullo que hemos conseguido una nueva ‘RPT’, en la que no con poco esfuerzo y enfrentamientos con el equipo de gobierno municipal, finalmente pudimos arrancarles una mejora salarial y hacer desaparecer muchos puestos de trabajo absurdos, innecesarios, y probablemente hechos a medida.

Si hoy os escribo estas líneas, no es para buscar una palmadita en la espalda, ni para daros un mitin de lo buenos que somos, sino para hablaros más bien de las «cloacas» de la política, que desgraciadamente tienen sus raíces tan profundas, que en ocasiones llegan hasta el sindicalismo. Y no os hablo de política de «altos vuelos», ni de grandes cargos sindicales, hablo de lo más básico, del escalafón más pequeño, del sindicalismo «local».

Yo y muchos con los que he tenido la suerte de trabajar, entendemos el sindicalismo como algo muy simple, conseguir mejoras laborales para los trabajadores que representamos, mejoras colectivas, no individuales, así de simple. Y por ello anteponemos estas mejoras, a los resultados electorales que podamos tener en las elecciones sindicales. A mí me da igual salir o no relegido, siempre y cuando consigamos mejoras para todos.

Sin embargo, no todos los sindicalistas de este Ayuntamiento entienden igual el trabajo sindical, hay algunos que anteponen la imagen de sus siglas, y el rédito en votos que esto les conlleva, a las posibles mejoras colectivas que se pudieran conseguir, si se dejaran las siglas a un lado, y se trabajara en equipo. Si se antepusieran los éxitos colectivos a los intereses particulares, aunque eso significara tener que compartir la «medallita» de los éxitos conseguidos. Para ellos esto no es una lucha contra los «patrones», sino más bien una competición entre sindicatos.

Este sindicalismo miserable y pervertido, es el que han estado llevando a cabo algunos sindicalistas de este Ayuntamiento durante esta última legislatura, vosotros ya sabéis quiénes son, y ellos también, pero no me voy a ensuciar la boca nombrándolos. Estos sindicalistas se han pasado estos últimos años lamiendo las botas del alcalde, alabando sus virtudes siempre que tenían ocasión, renunciando a subir a protestar a Can Botino cuando hubo que reivindicar nuestras peticiones, poniéndose de perfil cuando se les preguntaba abiertamente de qué lado estaban, y haciendo un sinfín de filigranas argumentales, cuando querían hacernos creer que eran unos firmes defensores de los trabajadores, pero sin hacer ni la más mínima crítica al señor alcalde, no fuera que se ofendiera, ya que todos sabemos que tiene la piel muy fina.

Durante todo este tiempo, todos hemos oído «cosas que se decían», sospechas sobre el porqué de este comportamiento, en busca de alguna explicación lógica a tanta «servidumbre al jefe», ¿por qué tanta reticencia a protestar?, ¿por qué tanto cuidado en sus palabras al hablar del alcalde? Ahora ya se han quitado la máscara, ya tenemos la confirmación de un secreto a voces, ya que resulta que quien «parte el bacalao» en ese sindicato «sumiso», se presenta en listas junto al mismo alcalde contra el que se suponía que defendía a sus representados. Buena recompensa sin duda por su devoción, y ya veremos si no se van conociendo más «regalitos» para el resto de los compinches. Y ahora sí, ahora están desatados en las redes sociales, elogiando al señor alcalde, y cantando las bondades de todos los que le acompañan en su nueva lista de candidatos, sin ningún pudor, como si de un romance de quinceañeros se tratase, olvidando o dejando de lado las reticencias de estos mismos políticos, hace escasos meses, a cualquier mejora salarial de los trabajadores públicos, a los cuales nos llegaron a tachar de «privilegiados». Ahora se entiende todo.

Estas mismas personas siempre me han tachado de velar sólo por los intereses de los policías, y de dejar de lado al resto de trabajadores. Pues bien, como se suele decir, «el tiempo dirá», y creo que ya lo ha dicho. Nosotros hemos trabajado codo con codo con gente de distintos oficios (auxiliares administrativas, bedeles, jardineros, etc.), y hemos conseguido una mejora conjunta. Ellos han luchado para proteger al señor alcalde, y aquí tienen su recompensa.

Espero que esto que ha pasado no caiga en el olvido, y os ruego responsabilidad cuando toque ir a las urnas sindicales, que seamos conscientes de a quién estamos eligiendo, porque si vuelven a salir representados estos personajes, no esperemos que levanten un solo dedo en contra del alcalde. Eso siempre y cuando sea el mismo que tenemos, porque si gobierna alguno de otro color, no me cabe duda de que serán los más revolucionarios, críticos y agresivos contra el que gobierne, no por defendernos a los trabajadores, sino para hacerles el trabajo sucio a su patrón.

Raúl Rodríguez Poyatos | Secretario de la Junta de Personal, funcionario del Ayuntamiento de Ibiza y sindicalista del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME)