Epitafio para amigo

Pese a pertenecer a la misma generación, la misma «cuadra» político-cultural (Asturias Semanal) y haber sido irradiados por el mismo cometa errante (Juan Cueto), no tuvimos ocasión de frecuentarnos con largueza. Pero cuando podía no ser el mejor momento saltó la chispa en el mundo más real, el del pensamiento y la sensibilidad. Fue en 1985 cuando Guillermo García Alcalde, que había leído ‘La luna es un instrumento de trabajo’ (1980), quiso musicar un epitafio de los incluidos en mi poemario, componiendo un bello «coro mixto a seis voces». Guillermo no solo había logrado habitar en vida en ese otro mundo, sino que se valía de él para proyectar valor e independencia al cotidiano, en el fárrago del periodismo. Decía así el epitafio elegido, el último y el de intención más humilde: Imposible la fuga / al caos sin nombres: / más allá de la losa / todavía / nos persigue tenaz / el epitafio.