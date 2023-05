Elecciones en Can Bonet

Hace un par de procesos electorales me tocó cubrir varios mítines de partidos en mi barrio, Can Bonet, en Sant Antoni. Las promesas que escuché en ellos fueron básicamente las mismas. No hace falta ser un visionario para hacer un programa electoral para ses Païsses, Can Bonet y Sol y Descanso, los barrios olvidados de Sant Antoni. Con prometer mejorar las aceras o construirlas donde no hay, adecentar la iluminación, instalar algún servicio municipal, una mínima limpieza, comunicaciones decentes y unos accesos dignos y seguros -siempre me pregunto si no hay un político que haya entrado andando al barrio desde Can Guillemó, para saber lo que es eso- casi nos damos por satisfechos. Supongo que si en estos días voy a algún encuentro de estos volveré a escuchar las mismas propuestas, porque en este tiempo se ha hecho muy poco, casi nada. Como tantos barrios de aluvión de la isla, éstos han crecido sin orden ni concierto y es algo difícil de solucionar, pero no pasaría nada por intentarlo, por intentar llevarlos al siglo XXI. Por cierto, en internet solo he logrado encontrar el programa del PSOE para el barrio. Los otros no existen o están muy escondidos. Ya se lo hago yo, si quieren.