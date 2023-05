Formentera, referente mundialde los derechos de los animales

A lo largo de los años que he trabajado en la perrera de Formentera, he podido vivir muchísimas experiencias emocionantes, y he podido comprobar en primera persona que las mascotas son un miembro más de la familia para muchas personas.

He vivido tantas veces la alegría inmensa de reencontrarse con una mascota perdida, y también la desesperación de quienes no la han podido encontrar. He experimentado la preocupación de algunas personas que, por las circunstancias más variadas, ya no podían hacer frente a los gastos de un tratamiento veterinario costoso, o incluso de las que no podían ya hacerse cargo de su animal de compañía por quedarse sin casa o sin recursos, o por razones de salud. También he podido vivir el dolor tan intenso de la pérdida, el golpe súbito de una muerte por accidente de una mascota que suele producir un shock agudo, o el sufrimiento lento y el desgaste de acompañar a nuestros animalillos en una enfermedad terminal. He conocido el duelo que sigue a la muerte, la dificultad para procesarlo sin poder ofrecer una despedida digna, una sepultura permanente que permita honrar el recuerdo del ser querido. He podido experimentar cómo estos sentimientos, una vez superado el duelo, suelen representar un crecimiento personal para quienes los han vivido. De manera muy parecida a lo que pasa cuando enfrentamos la pérdida de una persona querida, las personas que transitan por el dolor de la pérdida de su mascota y que procesan adecuadamente el duelo, suelen convertirse en personas mejores. Cuando logran sanar su dolor, cerrar la cicatriz y tal vez estar preparadas para adoptar a una nueva mascota, suelen ser personas más maduras y sabias, y desde luego más preparadas y responsables para hacerse cargo de sus nuevos compañeros de vida. Cuando una mascota muere, es inaceptable que su cadáver tenga que ser arrojado a la basura, o que se tenga que enterrar sin garantías en un lugar inapropiado y no habilitado. Eso es añadir dolor al dolor, justo lo contrario de lo que debe hacer un gobierno sensible. Frente a la necesidad, para algunas personas, de dar un final digno a sus mascotas, y para ayudar a procesar el duelo y a honrar el recuerdo, desde Podemos vamos a dotar al Consell de Formentera de un crematorio y un cementerio públicos para animales, para poder dar una despedida digna a nuestras mascotas. Será un lugar sereno y tranquilo, que facilite el recogimiento para quienes así lo quieran. A veces las circunstancias vitales de las personas cambian, y de repente no pueden pagar el tratamiento veterinario de sus mascotas, cuyo coste puede ser muy elevado cuando los animales enferman o tienen un accidente. El precio astronómico de la vivienda, una baja por enfermedad… las razones pueden ser muchas. Desde Podemos Formentera queremos evitar este sufrimiento innecesario a las mascotas y a sus dueños. Para dar una solución a aquellas personas que no se pueden permitir costear un tratamiento veterinario para sus animales, vamos a crear un centro veterinario público que ofrecerá consultas y tratamientos gratuitos para las mascotas de personas con recursos económicos insuficientes para cuidarlas adecuadamente. Afortunadamente la convivencia con una mascota aporta también muchísima alegría, salud y bienestar mental a las personas que las cuidan. Los animales de compañía para muchas personas son un aspecto importante de su vida familiar, y para algunas de ellas son un elemento central. Nuestros “bichos” son muchas veces la mejor medicina para el cuerpo y para el alma. Por ello, desde Podemos Formentera vamos a dar tranquilidad a quienes tengan que viajar y no se puedan llevar a su mascota. Vamos a crear una guardería pública de mascotas para dar alojamiento temporal y cuidados exquisitos a los animales de las personas que tienen que viajar, con una asistencia de excelencia y centrada en la sensibilidad y el cariño, con unos precios asequibles y con bonificaciones para las personas con menores recursos. También habilitaremos zonas de playa aptas para las mascotas, para que puedan disfrutar ellas también de nuestro maravilloso litoral. Un país avanzado, una sociedad realmente democrática, se reconoce, entre otras cosas, por la manera en la que trata a sus animales. En Podemos creemos en la verdad profunda que encierra la famosa frase de Ghandi: “La grandeza de una nación se define por cómo trata a sus animales”. Por eso la ministra Ione Belarra, de Podemos, ha aprobado en España la Ley de Bienestar Animal que se cuenta entre las más avanzadas de Europa, pese a la enmienda vergonzosa del PSOE que, junto con PP y Vox, han excluido a los perros de caza de los derechos de los demás perros. Estamos convencidos de que se trata de una de las últimas resistencias de un mundo caduco y trasnochado que ensalzaba la crueldad contra los seres indefensos, y que pronto serán barridas por el viento inexorable de la historia. Mi compromiso político y personal es que, si Podemos gobierna en el Consell Insular a partir del próximo mes de junio, Formentera se dotará de todos los servicios que he explicado anteriormente, y se convertirá en una isla pionera a nivel mundial en el cuidado de los animales. Vamos a hacer que no se nos conozca solamente por nuestras playas maravillosas o por la calidad de nuestra gastronomía, sino también por ser una isla puntera a nivel en el reconocimiento efectivo y real de los derechos de las mascotas, con unos servicios de excelencia que serán el orgullo de nuestra gente y también un modelo a seguir para el resto de territorios.