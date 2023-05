La sequía y el agua desalada. La gran mentira de Recursos Hídricos

Las recientes noticias sobre la sequía y las restricciones de agua, la situación de alerta que ha declarado Recursos Hídricos de Baleares en muchos municipios de las islas, las advertencias de que este verano no hay más agua desalada para el abastecimiento y que se tendrá que utilizar en todo caso agua de los pozos municipales muy salinizados en la mayor parte de los existentes, como en Vila o Sant Josep, son una manipulación más de la situación del ciclo integral del agua en nuestra isla, tal y como vienen haciendo los dirigentes actuales de nuestra Administración hidráulica. Las razones de este argumento son muy sencillas: ¿qué pasa?, que no se quiere aumentar la producción de agua desalada cuando técnicamente es posible hacerlo a corto plazo, como no se cumplen las promesas hechas hace años de que se iba a incrementar la producción de las plantas con la incorporación de más módulos en las desaladoras existentes. Es curioso que a la isla de Formentera, la que menos recursos naturales tiene, no le afecte la sequía, ya que solo se abastece de agua desalada.

Cuestionar la desalación como un recurso no convencional hace tiempo que solo lo hacen sectores disfrazados de ecologistas para cuestionar el desarrollo económico y social. Ocultan, sin embargo, que este recurso es la única alternativa existente y que la relación beneficio/coste desde un punto de vista medioambiental es muy positiva por las importantes mejoras tecnológicas de la desalación en estos últimos años.

En una isla siempre habrá agua suficiente porque estamos rodeados de mar. Si le extraemos la sal, nunca faltará agua. El coste energético de la desalación es importante, aunque cada día menor, pero no desde la perspectiva de la huella de carbono. La desalación consume energía eléctrica, pero si la fuente de energía es renovable no existe este problema, como ocurre por ejemplo en el caso de los coches eléctricos. Un ejemplo: producir una tonelada de agua desalada consume 3,5 kw de energía eléctrica y sirve para abastecer de sobra a una familia de seis miembros. En una sola hora de aire acondicionado, una vivienda consume más energía. Los números son demoledores para rebatir la demagogia de algunos.

En efecto, la desalación tiene un coste económico importante (que en nuestro caso se puede pagar) y otro medioambiental, el vertido de la salmuera al mar, pero insisto: la relación entre los beneficios y los costes siempre es muy positiva y no hay alternativa.

El gran beneficio medioambiental del agua desalada es evidente: no solo permite cubrir las necesidades de abastecimiento, sino que es la única forma de recuperar nuestros acuíferos y devolverlos a la situación existente hace cuatro décadas, cuando el ciclo integral del agua era un auténtico modelo ambiental.

No podemos olvidar tampoco el otro problema que hemos creado al verter aguas residuales al mar: la contaminación de nuestro litoral con materia orgánica y otros residuos, destruyendo el otro importante recurso natural, la costa, las calas y las playas. El vertido cero al mar sólo será posible si logramos reutilizar las aguas depuradas.

En plena campaña electoral para elegir a nuestros representantes en los ayuntamientos, Consell, Parlament y Govern balear, resulta que la única actuación de las administraciones responsables de la gestión del agua es crear falsas alarmas sobre la sequía y la falta de agua este verano: decir que no hay más agua desalada, posibilidad de restricciones, dar la culpa a otros por el empleo de agua en piscinas, riego de jardines, descomunal gasto de los turistas… Incluso algunos responsables culpabilizan a los niños que juegan con el agua. Tirar balones fuera siempre ha sido una alternativa para los incompetentes. Y si además le añadimos la sequía y la saturación del turismo, hay algunos que se lo creen. La repetición sistemática de una mentira al final se puede convertir en una verdad, sobre todo si nadie se opone y presenta una alternativa.

Lo que no se dice con estos mensajes es que este verano, en gran parte de la isla, o gastamos menos agua o la tendremos más salada, ya que habrá que extraerla de los pozos municipales salinizados, algo que medioambientalmente es casi un delito. Estas masas de agua están sobreexplotadas y no se deben utilizar, porque es la única forma de que mejore su estado. No habría que utilizarlas, pero nos lo pasamos por el forro, y que los alcaldes y los responsables del abastecimiento se apañen con lo que tienen. Recursos Hídricos y Abaqua controlan el agua desalada, pero no quieren producir más porque no les da la gana. La inversión en las desaladoras no la ha pagado el Govern, la ha pagado Madrid, pero la explotación la pagamos los ibicencos y la realizan empresas privadas en régimen de concesión por parte de Abaqua, el organismo del Govern intermediario, que por adjudicar el servicio cobra una comisión importante, ya que compra a un precio y con la otra mano vende a un 20 por ciento más.

No se entiende que desde Ibiza ni el Consell, ni los ayuntamientos ni la sociedad civil exijan más seriedad a la política hidráulica actual. No se entiende cómo se permite que desde Mallorca se nos tome el pelo a los ibicencos de esta manera, que se nos cobre mucho por la gestión del agua y tengamos esta calidad de los servicios. Está muy claro que hay que concienciar a la población para que haga un buen uso del agua, de que hay que aplicar tarifas progresivas según el consumo a quien no lo haga, pero lo fundamental es que tengamos objetivos realizables: recuperación de los acuíferos y vertidos cero al litoral. Y eso solo se puede conseguir con el empleo de los dos recursos no convencionales: el agua desalada y la reutilización del agua depurada. Esto no me lo invento, es la base de las directivas de la Unión Europea, de la nueva cultura del agua que desde el Gobierno central se esta implantando. En Baleares, pero sobre todo en Ibiza, resulta que no se permite más agua desalada y sigue sin reutilizarse nada.

La gestión del ciclo integral del agua ha sido y es el principal problema medioambiental al que se enfrenta el desarrollo económico de la isla de Ibiza desde hace cuarenta años. La necesidad de abastecer de agua potable a la creciente demanda de residentes y turistas ha provocado que las reservas naturales de los acuíferos subterráneos hayan descendido de forma importante. Cuando la extracción de agua de los pozos es muy superior a la recarga natural por la lluvia, en nuestra isla no sólo se produce un descenso de los niveles freáticos, sino que penetra en ellos el agua del mar y provoca la salinización de esos acuíferos. En nuestros pozos sigue habiendo gran cantidad de agua, pero la intrusión marina la ha hecho inutilizable.

Ibiza es una isla y tiene muy poco que ver con la situación hidráulica de la península. El estado de los embalses y la drástica disminución del agua embalsada no tiene que ver con lo que ocurre en nuestra isla. Si no llueve, los embalses se vacían y falta agua. Pero en Ibiza se pierde cantidad y también calidad del agua. El dato mensual que publica la dirección de Recursos Hídricos de Baleares sobre el estado de las reservas no tiene mucha validez si no incluye la calidad del agua. Basta con recordar lo que pasaba en nuestra isla en los años 80 del siglo pasado: salía agua por los grifos, pero completamente salada, con más de 5 gramos de sal por litro, casi inutilizable, y no solo para el abastecimiento, también para los electrodomésticos y otros usos. Si no se hubieran puesto en marcha las desaladoras, hubiera sido un auténtico desastre y se hubiese producido un gran parón en nuestro desarrollo económico y social.

Las nuevas tecnologías en desalación han permitido que España sea puntera a nivel mundial en esta solución y son empresas españolas las que explotan grandes desaladoras en todo el mundo. Basta comparar nuestra situación con la existente en el otro archipiélago español, las islas Canarias, donde la desalación desde los años 70 no ha parado de crecer y ha permitido que el abastecimiento de residentes y turistas no sea un problema. En nuestro caso, los actuales responsables de la dirección de Recursos Hídricos del Govern, pertenecientes a Més per Mallorca, intentan utilizar el agua como justificante de que no podemos crecer más y que es necesario decrecer. Por eso nos intentan confundir y nos tratan como ignorantes. Una cosa es que pongamos límites al crecimiento por muchas razones (saturación de playas y servicios, vivienda, carreteras, sanidad, educación, tráfico de vehículos etc.) y otra muy diferente que sea por una supuesta falta de agua. La isla puede llegar a ser un modelo de sostenibilidad con una gestión integral del ciclo del agua. Es necesario recuperar nuestros acuíferos en cantidad y calidad, pero esto sólo se puede lograr invirtiendo la situación actual y que las recargas por la lluvia sean mayores que las extracciones de agua.

Como he dicho antes, hemos provocado además otro gran problema con el vertido de aguas residuales al litoral y la contaminación de nuestras playas y calas, el otro gran recurso natural de nuestra isla. Pero parece que no nos preocupa que sigamos vertiendo agua al mar, no hay prácticamente ni un solo proyecto de reutilización en la isla. Un ejemplo más: hace unos meses se aprobó un plan de reutilización de aguas residuales en Baleares, en el que se invertirán más de 50 millones en Mallorca, más de 7 en Menorca, sólo 2 en Ibiza y 1,2 en Formentera. La balsa de sa Rota (Santa Eulària), construida por el Gobierno central hace mas de 20 años, nunca se ha podido poner en explotación; de vez en cuando se dice que se pondrá en marcha, pero nada de nada. El año que viene está previsto que entre en servicio la tan deseada depuradora de sa Coma, capaz de producir agua regenerada y con una capacidad de tratamiento de unos 25.000 m3 diarios, pero resulta que no hay nada previsto para que esa agua pueda ser reutilizada. Vender que con ese caudal se va a regenerar el circuito hidráulico de ses Feixes o que se empleará para el baldeo y riego en Puig d’en Valls es ocultar que así se reutilizará sólo un 5%, mientras que el 95% se arrojará al mar. Nada de construir infraestructuras de regulación y almacenamiento, nada de regar cultivos leñosos tradicionales, nada de infiltrar en los acuíferos como se está haciendo en Mallorca y en Menorca.

La solución a esta problemática no está en firmar grandes pactos por el agua que no contemplan estas alternativas ni apuestan de forma decidida por el empleo de agua no convencional, la única forma de que algún día puedan recuperarse los acuíferos subterráneos y el litoral de la isla.

Emilio Pérez Echagüe | Ingeniero agrónomo