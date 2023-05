Aceptamos pulpo como Ibiza Medieval. Y es que lo que me he encontrado este fin de semana poco tiene que ver con aquellas primeras ferias de la Edad Media que llenaban Dalt Vila. No voy a entrar en los precios, que todo el mundo califica de exagerados, porque imagino los gastos que supone para los feriantes venir a la isla. No son servicios básicos y para hacerte con un trozo de pan gallego, una corona de flores, una pulsera de cuero o una reja de chocolate ningún buhonero te pone una daga en el costado. ¡Ojalá! ¡O caballeros andantes regalando amor eterno! ¡Curanderos revisando si tienes bubones! ¡Princesas que huyen de su boda concertada! ¡Damas de la reina blasfemando contra las tiras del corsé! Toda una mañana en la Ibiza Medieval y ni un espectáculo de calle. Sólo un puesto tras otro. Sensación de dejà vu constante. ¿Este tenderete no es el mismo que el de un poco más abajo? Y no todos con productos artesanales. Algunos, de hecho, con los mismos artículos que se pueden encontrar, a una tercera parte del precio, eso sí, en un souvenir. Made in Vietnam. O China. Una afrenta contra los que sí venden artesanía, que cada vez son menos. Eso por no hablar de los que ni siquiera se visten de la época. ¿Por qué lo llaman Ibiza Medieval cuando quieren decir mercadillo en Dalt Vila?