La jornada laboral de cuatro días

La pandemia del covid fue un revulsivo para nuestra sociedad. Nos mostró nuestra fragilidad. Nos encerró en casa y nos obligó a muchos a trabajar en nuestro hogar. Empresas que nunca se habían imaginado implantar el teletrabajo vieron que era posible. Ya no se perdía ni tiempo ni dinero en desplazamientos. Y aunque trabajar con los hijos en casa fue un reto para muchas familias, otras vieron las ventajas. Hubo un cambio en la percepción de la vida y del trabajo, sobre todo en una generación resignada a no poder conseguir los logros de sus padres, como tener una casa y un sueldo digno con el que independizarse. En este marco surgió la necesidad de apostar por una mayor calidad de vida. Habían muerto muchas personas, familiares y amigos. En este contexto surgieron también los nómadas digitales, con libertad para vivir donde quisieran, al margen de la ubicación de su compañía. Educados en el hacer y no en el ser, por fin se comenzó a pensar que somos algo más de a lo que nos dedicamos. Entonces se empezó a plantear la posibilidad de una jornada laboral de cuatro días, cuya viabilidad está por ver. La eficiencia no son horas sentados en un despacho, son resultados, son clientes satisfechos o lectores que disfrutan con lecturas como esta.