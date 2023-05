Nunca me había sentido así con nadie». «Mejor fluimos». «Yo nunca te haría eso». «No invito a cualquier chica a mi casa». «Te juro que voy a cambiar». «Mi ex estaba loca». Estas frases forman parte de un vídeo que corretea en distintas versiones por las redes sociales usadas por los más jóvenes (sobre todo Tiktok, pero también Instagram) que protagonizan varias mujeres que evidencian que cada vez que escuchan una de esas frases del chico que están conociendo, salen corriendo sin mediar palabra. Ahora lo llaman red flags (banderas rojas), o lo que es lo mismo, esas señales de aviso de que la relación no puede funcionar si no se parte de cierta honestidad, si no se dejan a un lado determinadas estrategias de conquista que consisten en sentirte hacer especial cuando, probablemente (así lo demuestra después la experiencia), pasará justo lo contrario, que se cumplirán todas esas frases una detrás de otra. Y lo mismo con la siguiente chica.

Extrapolemos esta filosofía a la política, sobre todo al ámbito local. ¿Es posible fiarse de un candidato o una candidata que durante dos semanas promete y promete sin parar? ¿Se puede dar el voto a quien dice que no es como los demás? ¿Es factible confiar en quien sabes que a ti te dice una cosa y a otro la contraria, y viceversa? En época de campaña política (y precampaña, que en estas elecciones está cobrando especial protagonismo, no sé con qué nivel de saturación aterrizaremos en el 28M), los compromisos y juramentos se multiplican; las red flags se expanden sin límite. Entonces las palabras nos suenan siempre a lo mismo, a que llueve sobre mojado, a que ‘todos son iguales’. A que la decepción está servida. Quizá, como mecanismo de defensa, nos conformamos con lo malo conocido.