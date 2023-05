La temporada empieza con una tormenta perfecta: Ibiza está en situación de prealerta por sequía, la previsión es que el verano sea anormalmente caluroso, arrastramos un preocupante déficit de lluvias (en abril no llovió absolutamente nada, por primera vez desde 1952) y, al mismo tiempo, todo indica que se registrará una afluencia de turistas muy alta, que igualará o incluso superará la de 2022 (una de las mayores de la historia), puesto que la llegada de pasajeros al aeropuerto está aumentando cada mes a un ritmo de dos dígitos con respecto al año pasado. Ante este panorama, la directora general de Recursos Hídricos del Govern balear, Joana Maria Garau, ha advertido de que puede haber restricciones puntuales y ha pedido a los ayuntamientos que adopten medidas para reducir el gasto de agua. Pero la tendencia del consumo es al alza, y de hecho en junio y en septiembre Recursos Hídricos teme que se puedan alcanzarse ya los picos que antes sólo se registraban en agosto.

Los datos son muy alarmantes: en marzo, el suministro de agua aumentó un 10% con respecto al mismo mes de 2022, y en abril el incremento fue del 22% (y un 43% más que en 2019, antes de la pandemia). Y todavía estamos lejos de la temporada alta. Es para echarse a temblar, porque estos niveles de consumo son insostenibles.

Los ayuntamientos preparan campañas de concienciación ciudadana, pero con estas campañas -sin duda necesarias- no basta para hacer frente a una situación de escasez de agua. Estas campañas trasladan a toda la ciudadanía la responsabilidad de hacer un uso responsable del agua, cuando en un contexto como el de Ibiza, con una economía muy estacional basada en el turismo -que registra la mayor presión humana en los meses de más calor, menos lluvia y menos reservas hídricas-, hay grandes consumidores a los que debería exigirse un mayor esfuerzo de ahorro, pues son los que disparan el consumo para usos que no son de primera necesidad, como piscinas, riego de jardines o el baldeo de barcos, entre otros.

Ante una situación tan límite hay que diseñar planes de acción valientes y eficaces que garanticen sobre todo el abastecimiento básico para el consumo. Estos planes tendrán que incluir medidas que pueden ser impopulares o chocar con los intereses de sectores con notable peso dentro de la industria turística, pero la realidad es la que es y no podemos seguir actuando como si el agua nos sobrara y mirando hacia otro lado, pues esa irresponsabilidad nos puede conducir a un escenario mucho peor, que requiera medidas aún más contundentes, como los cortes temporales del suministro.

Ibiza tiene tres desaladoras interconectadas, pero su producción es insuficiente para abastecer toda la demanda, y los pozos que aún tienen caudales de agua no salinizada están sometidos a una sobreexplotación que acabará por provocar la intrusión marina y los inutilizará. Mientras no llueva y escaseen las reservas, la solución pasa obligatoriamente por reducir el consumo, especialmente para usos que no son de primera necesidad. Confiar en un aumento a corto plazo de la capacidad de producción de las desalinizadoras no es realista, porque estos proyectos requieren cuantiosos fondos y largas tramitaciones, y además sería poco sostenible por el impacto ambiental de estas plantas, tanto por el gasto energético que originan como por el vertido de la salmuera residual al mar. Si el incremento del consumo continúa a este ritmo, puede que no quede más remedio que desalar cada vez más agua, pero siempre será una huida hacia adelante que rehúye el verdadero problema.

Lo que resulta injustificable a estas alturas es que las redes de distribución sigan perdiendo cada año miles de toneladas o que el agua depurada no pueda reaprovecharse y siga vertiéndose al mar. Es responsabilidad de los ayuntamientos modernizar y reparar sus redes de suministro para minimizar las fugas; es verdad que en los últimos años han acometido la renovación de parte de las canalizaciones más obsoletas, pero el volumen de agua que se pierde en las redes de abastecimiento es aún enorme, más de lo que produce la desaladora de Santa Eulària en todo un año: un despilfarro de agua que no nos podemos permitir. También habría que contar con más depósitos reguladores que almacenaran agua en los momentos de menor consumo para poder luego reforzar el suministro en los picos de demanda.

Resulta incomprensible que, en pleno siglo XXI y en una isla con escasez hídrica, todavía no se haya cerrado el ciclo del agua, es decir, que las depuradoras sigan vertiendo al mar el agua una vez tratada, en lugar de aprovecharla para usos como el agrícola, el riego o el baldeo de calles. Otra de las medidas necesarias es restringir al máximo la apertura de pozos y controlar la extracción de agua y a qué se destina. No es lo mismo llenar una cisterna que una piscina.

La tecnología actual permite detectar dónde se produce un excesivo gasto y obtener datos precisos sobre el consumo que permitan extremar el control e intervenir ante un malgasto de agua, como ya están haciendo otros ayuntamientos de la península. Nos encontramos ante una situación de emergencia que requiere medidas eficaces y valientes, con la vista puesta en las necesidades inmediatas, pero también en el medio y largo plazo. La isla requiere cambios estructurales de calado y necesita prepararse para los efectos del cambio climático, que hará más frecuentes las olas de intenso calor y la escasez de lluvia. Cuanto más esperemos para actuar, peores serán las consecuencias y más alta será la factura que deberemos pagar.

