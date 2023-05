u Se acercan elecciones y usted, querido lector, que es tan inteligente, seguro que también es un lector decepcionado. Decepcionado porque las opciones que se presentan no coinciden al 100% con su pensamiento. Decepcionado porque nadie ha hecho absolutamente todo lo que prometía. Decepcionado porque no hay nadie que aplique las fórmulas mágicas e imbatibles para resolverlo todo, soluciones que usted, y solo usted conoce. Seguro que usted sabe mucho y que su cerebro atesora todas las respuestas -incluso a las preguntas que todavía nadie ha formulado-. Por lo tanto, le recomiendo que se presente a las elecciones, monte un partido, convenza a sus amigos para llenar las listas y se dedique a la tarea de convencer a la ciudadanía de que sus propuestas son las mejores. Mientras esto no suceda, no habrá más remedio que votar a lo que hay, es decir, al menos malo. Votar a gente que nos ha decepcionado, que nos ha partido el corazón, que probablemente nos ha mentido, que no ha hecho -o no hará- ni la mitad de lo que prometen. Votar sin entusiasmo, sin muchas ganas, con hastío, sin esperanza ninguna, tapándonos la nariz, obviando cosas que nos repelen… pero hay que votar, porque la política o la haces o te la hacen. ¿Y quién es el menos malo? Pues eso lo deciden ustedes.