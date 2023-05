Larra amb cita prèvia

Mariano José de Larra (Madrid, 1809-1837) és un autor que tothom utilitza sense haver-lo llegit mai. Potser la gent no el coneix a ell i la seva obra però l’usa, perquè Larra és l’autor d’una frase que ha passat dels papers a frase feta de la llengua comuna i molt gent la diu sense saber d’on ve ni qui n’és l’autor. La frase es “vuelva usted mañana”. Larra, periodista i escriptor, és un dels autors importants del romanticisme i és famós per la seva crítica de la societat espanyola de l’època. Una Espanya endarrerida, castissa, caciquil i antiil·lustrada que Larra i altres haurien volgut canviar amb idees avançades.

Larra exemplifica amb la dita “vuelva usted mañana” la indolència i negligència d’una administració que no estava al servei el ciutadà, a qui anava passant en noves, avui perquè el responsable no ha vingut a treballar, demà perquè falta una pòlissa i passat demà ja veurem. Una burocràcia que donava llargues al ciutadà i s’aprofitava de la seva posició per fer favors i corrupteles diverses. Algunes coses han canviat, però moltes altres que encara vivim ara venen de molt lluny. Un Larra d’avui, al “vuelva usted mañana” hi afegiria “y pida usted cita previa”, perquè cada vegada és més comú no poder fer cap tràmit a les administracions públiques sense tenir cita prèvia. Això es va intensificar en la pandèmia, però venia d’abans i s’ha quedat després. Demanar cita prèvia, però aleshores el ciutadà es troba que obtenir una cita és una odissea a internet amb calendaris plens i amb forats lliures només mesos endavant o amb trucades telefòniques en bucle contra contestadors automàtics, amb els que no hi ha manera de sortir-se’n.

Quan Larra escrivia només hi havia una administració, ara n’hi ha moltes però, fa no fa, totes tallades amb el mateix patró. De l’Administració Central depenen Hisenda, el Servei d’ocupació i gestió de l’atur, la Seguretat social, els tràmits per renovar el DNI o el passaport, etc. De les administracions territorials en depenen els serveis bàsics de l’estat del benestar com la salut, l’educació i els serveis socials. En tots els casos són serveis i tràmits als quals el ciutadà no només té dret, sinó que molt sovint ha de fer de manera obligatòria i rep una penalització o un recàrrec si no els fa en temps i forma. En tots els casos, l’eficiència i l’atenció al ciutadà deixen molt que desitjar.

Tornant al tema de la cita prèvia, Elena Costas comentava en un article recent del diari Ara, un estudi de la Fundación Ciudadana Civio. Aquesta fundació va programar un robot per buscar cita prèvia per gestionat temes de pensions i demandar l’Ingrés Mínim Vital a les més de 400 oficines de la Seguretat Social a tot Espanya. Durant dos setmanes de març, el robot va provar de trobar cita prèvia tres vegades cada dia —a les nou del matí, a les cinc de la tarda i a la una de la matinada. Resulta que en més d’un 15% de les oficines va ser impossible trobar cap cita per gestionar l’Ingrés Mínim Vital, sent la pitjor la província de Barcelona, amb cap forat disponible en cap de les 28 oficines de la Seguretat Social.

Seria fàcil dir que els problemes que comentem descriuen i afecten només al sector públic, i la culpa és que els funcionaris tenen els incentius mal posats, perquè no es poden acomiadar al tenir la feina per a tota la vida. Seria fàcil, però seria fals, perquè aquest problema és un problema de les burocràcies i afecta molt a les administracions, però no només a les administracions. Per exemple, què passa amb les grans companyies privades de serveis com les elèctriques, les companyies d’aigua, de gas o de telefonia, on fer gestions, reclamacions o canvis de contracte és un mal de cap? Companyies que es passen el dia trucant per fer ofertes. Un altre cas és l’atenció en els servei bancaris. La crisi de 2008 va fer desaparèixer la meitat del sistema financer espanyol, les caixes amb poques excepcions, de manera que el sistema va sent cada vegada més concentrat. La reestructuració i el canvi de negoci cap el digital ha portat a tancar sucursals i acomiadar treballadors i ha convertit les oficines en centres de serveis o cafeteries postmodernes, però han traspassat la feina al client que ha de fer les gestions pel seu compte.

A molts usuaris ens va bé operar digitalment, no usar diners físics, sinó targetes i transaccions electròniques, i no anar a l’oficina. Però tots volem que el dia que necessitam anar-hi ens atenguin de manera diligent, i no és el cas. I què passa amb les persones grans, que no tenen cultura ni mitjans digitals, que van a una oficina i que després de fer molta estona de cua el jovenet o joveneta que l’atén a peu dret l’envia al caixer a pagar un rebut o treure diners? Es parla molt de ‘bretxa digital’ per mirar d’evitar que les desigualtats en l’accés a la tecnologia es tradueixen en diferències educatives i laborals pels joves. Però es parla poc d’aquesta altra bretxa.

@joanribastur