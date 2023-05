Comicios, puro teatro

Si no participamos, toca tragar. Pero también toca tragar si participamos. Por aquello del dicho al hecho. En los comicios, aunque cambien los actores, se repite la misma comedia. Mientras duran las ‘campañas’, los políticos hablan como cotorras. Nos prometen esto, aquello y lo de más allá, pero pasan las elecciones y enmudecen. Si te he visto, no me acuerdo. Y una vez más, el voto ha sido teatro, puro teatro. Si algo sabe por experiencia el ciudadano es que toda convocatoria electoral –local, autonómicas o estatal, tanto da- es una descarada tomadura de pelo. Las promesas son un ‘fer volar coloms’ y nos resignamos a lo único que podemos hacer, elegir la opción menos mala. Porque lo que se dice fiarnos, no nos fiamos ni de nuestra sombra.

El hecho de votar guarda las formas, pero pasan los comicios y no contamos para nada. ¿Se nos consulta, acaso, para hacer esto o aquello? Ni por asomo. Con el magnífico pretexto de que tiene nuestro voto, el menda que nos representa decide, hace y deshace. Y de qué va la cosa del gobierno –que es desgobierno las más de las veces- nos enteramos por estos papeles que meten las narices donde pueden y donde les dejan para enterarnos de lo que se cuece. Qué poco tiene que ver con lo que se dijo, con lo que prometieron. Y a toro pasado, tenemos que tragar. En nuestras queridas islas podemos entender cierto desajuste estacional en cuestiones como infraestructuras y servicios, porque lo que nos vale en invierno no basta en verano. Pero es inadmisible que no se ataquen los problemas de fondo que desde hace décadas arrastramos. Y mal vamos si nuestros mandarines necesitan que los repitamos. Cambian los equipos de gobierno y los problemas siguen ahí. Es un jardín en el que nadie entra.