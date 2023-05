El misterio de la cesta de la compra menguante

Creía yo que el consumo en alimentación de los hogares españoles se ha desplomado por la inflación galopante. Cae sobre todo la compra de carne y pescado y el marisco, ni olerlo. Suben los precios de todo: alimentación, alquiler, hipoteca, electricidad... Así que el ciudadano decide recortar y prescindir de lujos, entre ellos el filete de ternera o el lomo de rape. Si el organismo pide proteínas, pues a comer garbanzos. Pero mi análisis económico estaba equivocado. El Gobierno me ha sacado de mi error. El consumo en la cesta de la compra no cae en picado por el incremento de los precios, qué va. Resulta que, dice el Ejecutivo, no paramos de comer fuera. Que nos hemos lanzado a los restaurantes como posesos tras el desconfinamiento. Cómo no habíamos caído antes. Qué más da que los datos revelen que, a pesar de esa bochornosa explicación, el gasto en los hogares es menor que antes de la pandemia. Hay que entender a los gobernantes. Acostumbrados a los lujosos manteles del Ramsés, creen que todos tenemos abultadas nóminas y trasnochados privilegios. No hay más que preguntarles por el precio de la leche para verles sudar. Cómo explicarles que el sueldo del común de los mortales no da para andar de restaurantes, que el pollo sustituye a la ternera y que el único pescado de las familias es el atún en lata.