La ‘temporada’, término lingüístico más utilizado en Formentera, en cualquier estación del año, tiene tres fechas en su calendario. Semana Santa, donde abren los clásicos. La media maratón, donde ya estamos todos abiertos (excepto los retrasos de obras en curso, si es que no te las han parado). Y por último ese 24 de junio o San Juan, como prefieran, donde coinciden vacaciones escolares (turismo familiar) y el grueso del pelotón que entra en meta el primero de julio... Este miércoles todas las miradas se dirigen al viernes o el sábado donde ya no hay billetes para venir a la isla, donde los precios del transporte, al aéreo me refiero, están por la nubes, nunca mejor dicho. Una suma y sigue de más de dos mil y pico de personas que acuden a este reclamo de ‘paraíso del mediterráneo’ para correr 21 y algo kms (especialistas y esforzados locales con pedigrí) u 8 en el caso de deportistas de salón (me refiero a los del padel) footing matinero, señoras y señores entrados en años con el ánimo de un joven, etcétera (aquí coloquen a amigos y conocidos).

No sé, porque desconozco las aficiones de los de las ‘listas’ electorales, si algunos tendrán su dorsal y camisetas técnicas para correr una u otra prueba (de no ser por el cartel electoral, un cuerno iba yo a meterme ocho kms entre pecho y espalda) pero hay que decir que ya estamos inmersos en plena campaña y qué mejor ocasión para dejarse ver entre la multitud, sin mítines, sin discursos del quinto capítulo del serial ‘ya me lo sé’. El único problema para estos y casi todos los participantes se centra en saber a priori si los organizadores del evento han aprendido la lección del año pasado donde se rozó el desastre, por la escasez de agua y la sed que pasaron ‘los muchos’ de los participantes por la ‘ocurrencia feliz’ de no utilizar botellas y servir a modo de ‘café para llevar’ el agua en los avituallamientos... ninguno, o por lo menos el que mandaba, no calculó que a eso de las seis de la tarde, con 26 grados a la sombra, bajo un sol abrasador y un asfalto en caliente, había que beber y echarse algún trago por la espalda y con un ‘vasito’ y a la velocidad del ‘rayo, pero menos’ era una misión imposible. Vamos ni MacGyver en su momento cumbre hubiera sido capaz de salir de esta encrucijada. Tengo yo curiosidad por ver cómo han resuelto el misterio de la media y el medio ambiente.