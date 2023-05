No es malo quedarse sin patio

Leo que hay cierto revuelo en una escuela de la Cerdanya porque una profesora hizo lavar la boca con jabón a dos alumnos irreductibles. Un castigo de antes, más metafórico que severo, para marcar los límites de la autoridad. Un concepto en crisis porque los docentes prácticamente lo han perdido ante los alumnos (y frente a muchos padres también) y porque algunos colectivos han decidido que es un concepto a eliminar por poco pedagógico.

Sí que es una suerte que algunos castigos hayan pasado a la historia, como aquel de las orejas de burro, tener que sostener libros con los brazos extendidos o incluso el de cara a la pared. Soy de las que escribió incontables millones de veces «no contestaré mal a los mayores» y, aunque la letra con sangre no entra, sí entendí que portarme con soberbia comportaba una valiosa pérdida de tiempo para mis juegos e intereses. Sobrepasar los límites tenía un coste para mí y gracias a la buena educación que me dieron mis padres, esa que se trabaja incansablemente todos los días y con cada pequeño ejemplo paterno, los buenos modales y el respeto a los adultos llegó pronto.

Por todo, celebro esos castigos, celebro haberme perdido ratos de juego, al igual que cuando sobresalía, había premio. A veces, no siempre. Debía estar muy justificado. Un buen reflejo de lo que ocurre en la vida adulta, por otra parte. También me quedé sin patio unas cuantas veces, e incluso en otras ocasiones, me tocó salir a dar vueltas para descargar el exceso de la energía del crecimiento.

Sabíamos quién mandaba, estaba bien que alguien mandara, estaba bien tener ese temor de no ser pillados y estaba bien afinar ese ingenio para no ser pillados. Y tener límites para poder poner un piececito al otro lado de la línea y aprender la relación causa-efecto. No sé si las nuevas líneas pedagógicas de eliminar límites, castigos e incluso el concepto de autoridad funcionan más o menos que dejar a un niño sin patio para que valore y piense sobre lo que ha hecho mal, pero da la sensación de que las líneas desdibujadas de los límites han alimentado a la bestia que todo ser humano lleva dentro cuando escuchas el relato de no pocos profesores sobre lo que se encuentran en el aula, sin herramientas para poder enderezar el ‘sálvese quien pueda’ y el abucheo posterior de los padres que aspiran a que a sus hijos no los despeine ni la Tramuntana.