Gracias al PP Clarín mantiene el título

Las raras vías, vueltas y revueltas por las que las cosas vuelven a su ser pueden ser muchas, pero lo que cuenta es el resultado. Seguramente fue oportunista la moción de Vox para hacer in extremis a Clarín hijo adoptivo de Oviedo y seguramente no tenga sentido, pues fue más bien Clarín el que adoptó a la ciudad y la bautizó como Vetusta, haciéndola creer que es como la describe y que se sienta orgullosa de ello. Pero lo que cuenta, como señal, es el resultado, en este caso que la Corporación, con los votos del PP y de sus adoptados de Ciudadanos, haya cortado el intento rechazando tratar la moción en el último pleno del mandato. Ahora bien, aunque los proponentes y la oposición municipal de izquierda se escandalizan, no sería justo que Clarín, un maldito de toda la vida para las partes nobles de la ciudad, fuera desposeído a la brava de ese título, que tanto le había costado ganar.