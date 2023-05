Sindicalismo viejuno

Ah, los viejos tiempos, cuando la asistencia al 1 de mayo era tal que, desde la cabecera, resultaba difícil atisbar cuántas manzanas abarcaba. Pero ya nada es como entonces. Tengo la duda de si los viejos rockeros del sindicalismo aún no se han percatado de eso o si prefieren aparentar que todo sigue igual. En cualquier caso, mantienen la cita anual y no cambian su formato pese a que aquel paseo triunfante de antaño (de cuando los soviets, nada menos) se ha convertido hogaño en un acto que, por su pobre participación, roza lo patético. Sólo desfilan los cuadros de los sindicatos y sus liberados. Los trabajadores ya pasan olímpicamente de ondear banderitas. Por cierto, ¿dónde estaban las camareras de piso para celebrar las nuevas medidas de salud laboral implementadas para ellas? No faltaron a la cita los políticos de izquierda (a los de derecha, ni se les espera), básicamente sus candidatos. La verdad, no está claro para qué fueron, pues salvo por aparecer en el diario, el impacto electoral de su presencia es nulo: ya conocen a los sindicalistas (de hecho, alguno/a es a su vez miembro de esas formaciones) y los curritos de verdad se podían contar con los dedos de una mano. El sindicalismo es necesario, pero debería reciclarse porque ni el mundo ni esta isla son ya lo que eran cuando aún vivía Leonidas Brezhnev.