El alquiler turístico ilegal es el gran problema que afronta Ibiza y de él se derivan otros muy graves que impactan de forma muy negativa en el equilibrio medioambiental, social y económico de la isla. Los máximos responsables políticos de los ayuntamientos y los consells pitiusos coinciden en el diagnóstico, al margen del partido, tal y como se puso de manifiesto durante el almuerzo que reunió en Diario de Ibiza a los cinco alcaldes ibicencos y los presidentes de Ibiza y de Formentera con motivo del final de su mandato. Todos están de acuerdo en la necesidad imperiosa de combatir el alquiler masivo de viviendas a los turistas al margen de la ley, pues provoca que los precios se disparen y que la oferta para residentes se reduzca al mínimo o prácticamente desaparezca durante la temporada.

La falta de vivienda a precios asequibles y la consecuente falta de trabajadores en todos los sectores, desde los funcionarios que deben garantizar la prestación de servicios públicos esenciales a los ciudadanos hasta la hostelería y todo tipo de empresas, es para los máximos representantes de las instituciones insulares un gravísimo problema que está poniendo en jaque a la sociedad y la economía de las Pitiusas. Pero además coinciden en que el alquiler turístico ilegal provoca una masificación que agrava todavía más la escasez de recursos (el agua, en primer lugar) e infraestructuras, ya insuficientes para la propia población residente. Es muy positivo que los alcaldes y presidentes pitiusos, tanto de derecha como de izquierda, compartan la visión global y hayan incorporado a su análisis de la situación argumentos que hace unos años se rechazaban como propios de extremistas turismofóbicos y ecologistas trasnochados. Todos asumen que hay que poner límites al crecimiento, algo que aunque es de sentido común, puesto que el territorio de nuestras islas y sus recursos son limitados, en Ibiza ha costado demasiado tiempo asumir, al contrario que en Formentera, donde la necesidad de regular el crecimiento arraigó mucho antes y al tener una única institución de gobierno (que es a la vez Consell y ayuntamiento) es más fácil adoptar medidas de contención y llevarlas a la práctica.

Hace cuatro años, en la misma comida con los alcaldes y presidentes que organizó Diario de Ibiza, ya se habían expuesto los mismos grandes retos (la necesidad de combatir el alquiler turístico ilegal, la falta de vivienda, los límites al crecimiento...), pero lejos de producirse avances en este tiempo, la situación se ha agravado, lo que resulta desalentador. La carencia de medios y de competencias de las instituciones locales, junto un marco legal que no está adaptado aún a los cambios vertiginosos que imponen los nuevos actores del mundo digital y globalizado (con plataformas de comercialización directa como Airbnb) son los principales frenos para combatir el alquiler turístico ilegal, una práctica que provoca la transformación radical de muchas poblaciones y origina una fractura social de consecuencias impredecibles.

El alquiler turístico de viviendas de uso residencial se ha convertido en una práctica generalizada e impune que está en el origen de muchos problemas que afectan a la sociedad pitiusa y que no podrán comenzar a resolverse mientras no se ataje de forma contundente. Se trata de un negocio millonario en el que no sólo participan mafias de extranjeros (siempre es más fácil echar la culpa a «los de fuera»), sino una buena parte de la sociedad pitiusa, pequeños propietarios que prefieren destinar sus pisos al alquiler turístico, aunque sea ilegal, pues las mayores ganancias que obtienen les compensan el riesgo que asumen con la infracción.

Dentro de tres semanas los ciudadanos elegirán en las urnas a las nuevas corporaciones municipales e insulares que deberán afrontar el gran problema de la vivienda y del alquiler turístico ilegal durante los próximos cuatro años. Hay que reclamarles responsabilidad, visión global, valentía, cooperación institucional y compromiso con el interés general por encima de las rencillas partidistas para lograr que el nuevo mandato no acabe siendo tan estéril en este aspecto como lo ha sido el que ahora termina. El reto que tenemos por delante es mayúsculo e inaplazable.

DIARIO DE IBIZA