Columnas que envejecen mal

Como la mía de hace un par de semanas en la que expresaba mi escepticismo con la reforma de la avenida Isidor Macabich. En mi descargo, debo decir, que la escribí el día antes de que pintaran el carril-bici. Mantengo lo dicho de que hay cosas en esa calle que no tienen arreglo. Pero, oye, ha sido pintar el carril-bici y como que todo pinta distinto, ¿no? Vamos, que incluso parece la avenida de un país civilizado. Que en Vila todo lo que se ha construido de 1950 en adelante es tan rematadamente atroz que con cualquier cosita hecha con un poco de amor, nos emocionamos. Amplían un metro una acera, y ya siento un pellizco parecido al amor. El precioso edificio de los juzgados nuevos, ¿no es como tener un pedacito de un Bauhaus de marca blanca en el centro de la ciudad? Y ese carril-bici atravesando la avenida… se me inflama el pecho al verlo. Pues que retiro lo dicho y me encanta la reforma. Y respecto a las críticas… entiendo todas las que se hagan hacia la lentitud en los pagos de las ayudas y la falta de empatía que se ha tenido hacia los comerciantes y vecinos. Pero que se critique el resultado final, hay que ser un übercuñado para hacer ñiñiñí y encontrarle pegas. ¿Echan de menos ese horror tardofranquista que teníamos antes? ¿O echan de menos el tardofranquismo, así en general?