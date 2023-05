I ara la Prohens

Primer i en època de primavera furiosa varen tenir la visita de Feijóo -un alien que naufragarà per sempre més el proper 28 de maig i no arribarà a desembre- l’home es menja un bon plata d’arròs de matances i llavors, com sempre digué incongruències i contradiccions, llavors va picar el dos. Lògicament el PP d’Ibiza i Formentera feliç. Ara, dies passats, ens visità Marga Prohens també trumpista com la Isabel Ayuso de Perón. Marga Prohens com alguns polítics veu i camina, somia per una realitat paral·lela que la fa considerar que es troba en el camí perfecte per arribar al Consolat de Mar. Però no. Però no. La Prohens no ha llegit el poeta quan deia un temps que no cal confondre el desig amb la realitat. No té contacte amb Miguel Ángel Rodríguez un dels personatges més sinistres de las política espanyola, de la dreta madrilenya, la pitjor d’Europa. La Prohens, certament una dona atractiva arriba a Ibiza i diu coses. tenim un parell d’exemples. Segons el bon periodista Eugenio escriu a ‘Diario de Ibiza’, «Ante unas 600 personas para anunciar que si gobierna se aprobará otra vez una herramienta para legalizar construcciones en suelo rústico con unas condiciones. y cuya infracción haya prescrito...». L’ombra del voltor, l’ombra anomenada Lola tingué immediata presència davant dels alegres al·lotets del PP en un diumenge particular de maig. Això vol dir més i més ciment amb l’objecte de destruir encara més una illa deteriorada i desfeta per l’avarícia i la cobdícia d’alguns empresaris, que no tots, sense escrúpols. Especulació brutal a càrrega dels pocavergonyes de sempre. La Prohens somia meravelles. Com Alícia.