Pongamos que hablo del mar

Siempre que haya mar de por medio en el campo visual, la mayoría de nuestros avistamientos sean ya de tierra o de barcos, o hasta de extraños monstruos marinos, si es que en la cabeza nos ha dado en exceso el sol −o la literatura−, suelen ser imprecisos y confusos. A causa, en parte, de esa característica bruma-sudario que tan a menudo cubre la superficie marina, quizá por la pena de tanto naufragio apilado en sus profundidades.

En el mar resulta harto difícil congelar imágenes en la retina. Sobre los contornos siempre cambiantes de las cosas que se distinguen en él, no caben más que meras especulaciones visuales fruto con frecuencia de los estados emocionales, como les sucedía a Robinson Crusoe o al propio Ulises en ocasiones. Y así ando yo siempre mientras navego o me asomo a la gran planicie líquida lacada de azul desde los palcos de piedra de los altos acantilados del norte de Ibiza: «¿Será aquello a lo lejos la isla mayor de las Baleares o un simple cúmulo de nubes sobre el horizonte? ¿O únicamente mi silueta de cuando joven en una playa del sur mallorquín (qué de baños transparentes me regaló es Trenc en el pasado), resucitada por mi nostalgia?».

En ese cielo caído que decía García Lorca que es el mar, los ojos más que avistar columbran, entreven tan solo rumores de líneas que pronto adquieren formas completas a mitad de camino entre lo que desearíamos descubrir y lo que en realidad vemos, pues los mares gustan hacer lo que los desiertos: agitar alucinaciones, remover los sustratos ocultos de los anhelos y las carencias personales.

Aquí y allá, en el cuadrante marino que toque, cuán difícil resulta por otro lado calcular a ojo las distancias mediante aparentes lejanías o proximidades, ya que los trechos que abrazan sus horizontes se presentan tan equívocos como esas otras distancias que trazamos las personas entre nosotros al relacionarnos los unos con los otros. En el mar no hay punto de referencia que valga, ni espacial ni temporal: boyas y relojes mienten con descaro por pura seducción marina, nada escapa a su influjo. Las olas no solo rompen la monotonía del agua, trituran las dimensiones, alteran el cómputo del tiempo.

Lo mismito que Einstein nos contó aquello de que en el cosmos la fuerza gravitatoria deforma el espacio-tiempo, todo buen navegante que encontrara las palabras precisas diría una cosa similar, algo así como que el tamaño y fuerza del oleaje actúa igual, pues a su modo también parece desfigurar el espacio-tiempo del mar. A veces para ensancharlo, otras para comprimirlo; eso pienso al menos con la convicción de haberlo experimentado a fondo todos estos años navegando en mi kayak por las islas.

Costeando a bordo del mismo, he visto levantarse frente a mí la gran mole de es Vedrà. En los días claros se perfilaba a cincel tan nítido ante mis ojos que creía alcanzarla con mi pala, a poca distancia aparentemente, tan escasa que me sentía capaz de afrontar el riesgo de adentrarme en las aguas y fijar rumbo al islote. Pero al rato comprendía que mi percepción había sido del todo engañosa; en realidad me restaba mucho trecho por delante.

También me ha sorprendido lo contrario, desistir de dirigirme a un islote por considerarlo demasiado lejano, y darme cuenta luego de mi error cuando en otra tentativa lograba arribar invirtiendo menos tiempo de lo calculado. Esto fue lo que me sucedió por ejemplo con Tagomago.

En el mar, solo funciona correctamente el olfato, el más primitivo de nuestros sentidos junto al del gusto. A sal y pez, a eso se reduce todo, a eso huele y sabe el interior de la gran casa de todos sin paredes, techo ni cerraduras que es el mar. Las demás percepciones fallan. No me extraña, pues, que Ulises se hiciera un galimatías monumental en su supuesto regreso a Ítaca, ni que el capitán Ahab maldijera más su sextante que a la propia ballena blanca. O que el Titánic no virara a tiempo ante el iceberg que lo convirtió en criatura submarina. Ni que yo me crea aún joven entronizado en un kayak que acostumbra a errar el rumbo, menos en el último y definitivo: Caronte, al final, siempre al timón.