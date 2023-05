Isidor Macabich, qué «hecatombe»

Leyendo según qué soflamas partidistas, burdamente vendidas como «periodismo», le queda a una la impresión de que la nueva Isidor Macabich es un truño, fruto de la inquina de Rafa Ruiz por los sufridos ciudadanos y contribuyentes de Vila, a los que después de robarles aparcamientos y arruinarles el comercio local obliga a jugarse la vida en sus intersecciones. Amén de convertirla en un ‘edén’ para los sintecho llenándola de bancos donde dormir. Vamos, el sueño de cualquier persona sin hogar, un cacho de granito a la intemperie... Pero yo, que la atravieso cada día de cabo a rabo, debo ser tonta porque, una vez superado el horror de las obras y sus laberintos, no me he percatado del caos ni mucho menos de la «degradación» de la avenida. Al contrario, honestamente disfruto con su reforma. Las aceras anchas, y espero que no las acaben llenando de mesas, son un placer para caminar, en los susodichos bancos he visto grupos de abuelas tomándose un descanso y con el carril bici todos hemos ganado en seguridad, aunque siempre haya algún descerebrado que se nos meta con el patinete por la acera. Pincharon en los pocos árboles (¿qué tiene este Ayuntamiento contra ellos?) y espero que antes de recepcionar la obra Vila revise como debe los acabados, que dejan tanto que desear que parece que algunas baldosas comenzarán a bailar ya mismo, pero aun así la mejora es enorme y yo, que me pateo la ciudad, se lo agradezco. Que nadie se lo cuente. Anden, vean y comparen.