La ‘ley okupa’ de Marga Prohens

Hablar de la Ley de Vivienda, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 27 de abril, como la ‘ley okupa’ denota una enorme falta de sensibilidad por parte de la candidata popular a la presidencia del Govern, Marga Prohens, porque insulta a muchas personas que no pueden acceder a una vivienda digna en las islas. Falta al respeto a trabajadores con sueldos más bajos que el de una diputada, que no pueden pagar ni un alquiler ni una hipoteca de un piso, aunque sea pequeño. Pero cuando lo que se buscan son votos y de un determinado perfil, todo vale, y queda de relieve los derechos o privilegios de qué clase social defiende cada partido, según sea de derechas o de izquierdas. A los grandes tenedores no es necesario protegerlos en el sentido de que ellos ya se han hecho su patrimonio y nadie les va a quitar sus casas. Lo que busca esta ley es facilitar el acceso a la vivienda al que le pone el café en el bar, a la cajera que le cobra en el supermercado o a los funcionarios que le prestan servicio a esos multipropietarios o pequeños tenedores que exprimen a sus arrendatarios con mensualidades a las que no llegan porque los sueldos llevan años congelados. Fijar un tope a los alquileres es una necesidad imperiosa en Ibiza y Formentera.