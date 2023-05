Casa de apuestas

Teóricamente, la política sirve para dar solución a los problemas que hay en la sociedad, buscar equilibrios y mejorar la convivencia. Sin embargo, algunas cuestiones, por nocivas y potencialmente peligrosas que resulten, son ignoradas sistemáticamente por quienes ostentan el poder y tienen capacidad para cambiar las cosas, dejándolas enquistar. Tenemos un claro ejemplo con los clubes de playa y los hoteles discoteca, que llevan más de una década funcionando como salas de fiestas al aire libre sin serlo, y ya vuelven a atronar las playas día y noche, sin que nadie ponga orden ni regule su funcionamiento.

No es el único asunto donde el business particular atropella descaradamente el interés general y las administraciones no se involucran en la cuestión. Otro ejemplo significativo son las casas de apuestas, una auténtica epidemia en pueblos y barrios, donde los jugadores pierden lo que tienen y lo que no tienen, provocando que un problema tan grave como la ludopatía se extienda entre la gente más joven, que hoy son parte esencial de la clientela de este tipo de establecimientos.

Hace unos días accedí a uno de estos locales, en un pueblo de la isla, y me encontré a unos chavales jugando a la ruleta. No tendrían más de 18 ó 20 años. Uno de ellos llevaba un fajo de billetes de 50 euros y apostaba uno cada vez que la bolita comenzaba a rodar. Desconozco cuánto se pudo gastar esa noche porque al marcharme de allí seguía con sus amigos aferrado a la máquina, pero muy probablemente fueran varios miles. El gancho de estos locales es sencillo. Disponen de una zona de bar donde se sirven bebidas a precios muy económicos, por debajo de los que cobran en cualquier establecimiento de la zona, y obtienen el beneficio en la zona de juego, donde hay multitud de tragaperras y otros dispositivos, y también pueden realizarse apuestas deportivas.

El resultado es que las casas de juego se han acabado convirtiendo en un punto de encuentro donde la gente joven acaba normalizando las apuestas y asimilándolas en su día a día como algo rutinario. En las grandes ciudades existe todo un movimiento social en contra de estos negocios, debido a los daños que producen. Desconozco si también ocurre en Ibiza, pero en barrios populares de Madrid y Barcelona incluso se admite la entrada a menores aunque esté prohibido. Cuando alcanzan la mayoría de edad ya han convertido el juego y las apuestas en su principal forma de ocio, gastando su dinero prácticamente de esta única forma. Muchos de ellos acaban arruinando a sus familias y padeciendo una enfermedad psiquiátrica de por vida. Pero, como decíamos al principio, nadie hace nada.

Muchos lectores se acordarán de las ruidosas tragaperras que antes había en todos los bares, con una legión de adictos en torno a ellas. Moneda a moneda acababan dilapidando su patrimonio. Una vez quedaron silenciadas, su actividad se redujo y desaparecieron de numerosos establecimientos, aunque aún existan en algunos de ellos. Fueron sustituidas por los salones de juego, que además tienen una ventaja añadida para el adicto: el anonimato, ya que a estos establecimientos acuden sobre todo otros jugadores y no tienen que exhibir su adicción frente a otros clientes que no tienen el mismo problema.

¿Cómo es posible que un negocio que genera tantos daños económicos y psicológicos, además de verdaderos dramas familiares, pueda operar sin la menor traba, a veces incluso a pocos metros de un colegio o un punto de reunión de jóvenes? A saber qué haría en su momento el lobby de las casas de apuestas, sin duda muy poderoso porque ha conseguido campar a sus anchas, pero el libre mercado no puede amparar esta clase de locales tan dañinos para la gente, de la misma forma que no se pueden abrir sucursales de venta de narcóticos en las vías públicas.

En Ibiza prácticamente no hay un barrio sin su casa de apuestas, que es de los primeros bares que abren por la mañana y el último en cerrar por la noche. Todo el mundo sabe que su presencia genera una enorme cantidad de problemas donde antes no los había, o si ya existían, lo hacían en una proporción mucho menor. Sin duda, las casas de apuestas deberían quedar cerradas o, como mínimo, ponerles todo tipo de trabas desde la administración local, para impedir que el cáncer permanezca o se extienda.

Sin embargo, como siempre ocurre con los problemas difíciles de resolver, volverá a ser ignorado por la clase política y probablemente ni tan siquiera se incluya, salvo alguna que otra vaguedad insustancial, en los programas electorales.

@xescuprats