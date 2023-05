Redactar molt

No sé si encara a Noruega es fa servir el sistema de fa alguns anys, a l’Educació primària. He de reconèixer que, des que vaig fer la tesi doctoral, i això va ser dins el segle passat, no he seguit ni la política lingüística ni la política educativa d’aquell estat escandinau, interessantíssim en molts aspectes. En aquell moment -parl dels anys vuitantes del segle XX-, a l’Educació primària, a Noruega, només s’hi impartien tres assignatures: noruec, anglès i matemàtiques. La pràctica de l’esport no era considerada en si mateixa una assignatura, però sí que es duia a terme, de manera regular, a tots els centres educatius. Naturalment, a càrrec d’especialistes. De noruec se’n feien (ho dic de memòria) entre nou i dotze hores setmanals. En aquest llarg temps, hi cabia de tot: treballar la llengua oral, llegir a bastament, fer dictats (algun lector jove potser es demanarà de què va això), i, sobretot, redactar, redactar i redactar.

El sistema noruec es basa(va) en un principi fonamental: si els alumnes no compten amb els instruments necessaris per als seus aprenentatges, no podran aprendre res. Per accedir a la filosofia o a la història, és del tot necessària la llengua. Sense un bon bagatge lingüístic, sense unes competències fonamentals en llengua, no es pot accedir a la resta de matèries. Perquè la llengua és la clau que obre tots els panys per al coneixement, en general. No té gaire sentit, per tant, que els estudiants intentin entendre Plató o Nietzsche, si no compten amb el bagatge lingüístic per fer-ho. I no accediran als coneixements bàsics en Història, si no tenen les habilitats lingüístiques que els ho permetin. De la mateixa manera que no podran fer estadístiques per a les Ciències Socials o desenvolupar determinades qüestions en Física o en Química si no tenen uns coneixements previs de Matemàtiques.

M’ha inspirat a escriure aquest paper la xerrada que vaig tenir amb una persona que està estudiant per treure’s un certificat avançat de llengua catalana. En demanar-li a què es dedicaven, sobretot, em va respondre que bàsicament es dedicaven a redactar. Es tracta de ser capaços de produir textos divulgatius d’àrees diferents del coneixement. O de distingir entre un text periodístic, un text especialitzat i un text més informal. I no només de distingir-los, sinó també de tenir la capacitat necessària per poder-los produir.

Em comenten (i jo ho escolt des de la beatitud de la jubilació) que als instituts ja s’han descartat completament els dictats. No es fan dictats. En part, em diuen, perquè segurament la majoria dels alumnes no seria capaç de posar l’atenció necessària per seguir-lo. Però també perquè es considera quelcom antiquat, poc creatiu, poc d’acord amb la pedagogia pendolar que regeix actualment. Em deman com es deu aprendre l’ortografia de la llengua, sense fer dictats. Em deman com deuen fixar com s’escriuen les paraules, si no és a força de repetició i de concentració en allò que s’està repetint. Però, ai las!, sembla que els dictats han caigut en desgràcia.

Aleshores, ingenu de mi, amb l’optimisme que la Providència em regala cada dia, pens que deuen esmerçar grans quantitats de temps en la redacció. Si no es fan dictats, com a mínim es poden fixar els rudiments lingüístics a les redaccions. Redactar de manera regular porta a poder manejar millor els mecanismes de la llengua. I, per tant, constitueix un exercici del tot imprescindible en les classes d’aquesta matèria. Idò no! Sembla que això de redactar també forma part d’una pedagogia antiquada, passada de moda. I, em continuu fent preguntes, si no es fan dictats ni es redacta, com s’aprèn a usar, aquest instrument del tot imprescindible per a tota la resta de matèries, que és la llengua?

Al nostre sistema educatiu, hi ha moltes assignatures, encara que sovent es parli de desassignaturització. Els compartiments no haurien de ser estancs, però existeixen. Però ens en manquen algunes que, a d’altres països, no excessivament llunyans, existeixen i tenen importància. On són, posem per cas, les classes d’Oratòria? A les Illes Balears (igual que a la resta del Regne d’Espanya) un estudiant pot acabar el Batxillerat sense haver fet ni una sola classe d’Oratòria. Idò, en la mateixa línia, pens que hi hauria d’haver una assignatura de Redacció. Perquè, sense parlar i escriure com pertoca, no es va enlloc.