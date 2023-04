Algo tan sencillo y a la vez tan difícil de llevar a cabo: quererse. Cuando en una entrevista que se le realizó en este diario en el día de ayer, a José Aznar Sánchez, se le pregunta cuál es la receta para ser feliz responde entre sonrisas: “Quererse”. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento principal así lo expresa: «Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo” (Mc 12, 28-34).

En una sociedad tan materialista como la nuestra algo tan sencillo como quererse no es tan fácil. Parece que para quererse a uno mismo hace falta invertir mucho en cosas superfluas que le dejan a uno todavía más vacío. El quererse es un acto del corazón que no necesita más que valorarse a uno mismo con sus cualidades, con sus defectos, con sus virtudes, así como es uno y con la capacidad de superarse cada día para quererse todavía más. El quererse no es un acto egocéntrico que reduce el amor a uno mismo, a pensar solo en sí mismo. El quererse comporta la salida de uno mismo para poner las cualidades de uno al servicio de los demás, pero no de una manera forzada. Es algo natural, como el respirar, como el contemplar la belleza de la creación y admirarse de cosas tan insignificantes como una sonrisa, como una mirada, como un suspiro.

No nos queremos lo suficiente, y lo peor es que muchas veces mendigamos a los demás lo que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Si tu no te quieres será difícil que los demás te quieran. Y es que como el mismo entrevistado nos recuerda que el problema pasa por la mala interpretación que hacemos del amor. Llamamos amor a cualquier cosa que podamos sentir, incluso “celos, posesión, como si el otro fuera un objeto propio que tenemos miedo a perder”. El verdadero amor me tiene que llevar a quererme primero a mi mismo para querer al otro desinteresadamente.

“El amor es fruto de ese trabajo de amarte bien”, y amarte bien supone conocerte, conocerse a uno mismo, saber “perder” el tiempo con uno mismo para así poder descubrir que el otro también es igual que yo, otro fruto de amarse bien, y respetarle de la misma manera que me debe respetar a mí, solo así seremos capaces de descubrir que hay un Dios que nos ha capacitado y nos capacita cada día para llevar esta tarea a término. No estoy solo en el proceso de quererme, de querer y de dejarse querer. Dios que nos ha creado así, que nos quiere así y que nos capacita para querernos nos rodea primeramente con su Amor, total. “Dios es amor” (1 Jn 4,8).