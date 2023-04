Pornografía dura para adolescentes

Hace tiempo que los expertos han disparado la alarma. El consumo de pornografía dura entre preadolescentes está aumentando de forma exponencial, sin que parezca posible detener el fenómeno. Según los informes de Save the Children, la edad de «primera exposición» de este tipo de contenidos se ha avanzado a los 8 años, siendo la media a partir de los 12. Todos ellos lo consumen a través de sus smartphones, tabletas, ordenadores y dispositivos escolares, y un 58% llega por casualidad mientras navegaban por la red o haciendo clic en los anuncios o, incluso accidentalmente, a través de algún motor de búsqueda.

De hecho, esta ‘casualidad’ no es nada casual, porque muchos de los operadores de pornografía compran las palabras clave de búsqueda en varios idiomas, y así, cuando un preadolescente pone, por ejemplo, la palabra ‘pechos’ en inglés o castellano, al instante le salen links de páginas de porno duro. Y está comprobado que, a partir de la primera vez, la mayoría (en un porcentaje disparado en los chicos, respecto a las chicas) inician un hábito de consumo casi diario que alcanza el 70% de los adolescentes. El problema empeora cuando más del 40% reconoce que el porno es la única fuente de educación sexual y solo un 11% avisa a los padres de lo que han encontrado y pregunta al respecto. Este es el punto central que preocupa especialmente a psicólogos, psiquiatras y educadores: la deformación sexual que están adquiriendo los jóvenes con este consumo masivo de porno online.

¿Por qué? Fundamentalmente porque la mayoría de webs de porno naturalizan el dominio y la violencia contra las mujeres, con una crueldad extrema que va desde la normalización de las violaciones en grupo, hasta prácticas al límite que convierten a la mujer en un objeto al que se puede ahogar, pinchar, coser, quemar, golpear y humillar de las maneras más terroríficas. Y así toda la educación por la igualdad desaparece de repente, en aras de la pornografía más brutalizada. Save the Children alerta de que muchos de esos jóvenes que entran en estas webs acaban considerando que la sexualidad debe ser violenta, y que el maltrato forma parte de la lógica sexual. Aprendiendo a excitarse con imágenes de dominio y violencia, el deseo de llevarlas a la práctica aumenta considerablemente. Con un añadido previsible: cuanto menor es la edad de inicio, mayor es el riesgo de asumir la naturalidad del componente violento, porque es cuando los jóvenes empiezan a construir su identidad sexual.

A ese alto riesgo de normalización de la violencia y el dominio, se suman otras prácticas igualmente peligrosas, como la inexistencia del uso de preservativo. Pero lo peor es el efecto ‘adictivo’ que puede tener este tipo de consumo duro porque, si de muy jóvenes aprenden a excitarse con violencia, y consumen habitualmente, cada vez necesitan imágenes más duras para conseguir el clímax. Como dicen los expertos, «el porno es una droga muy poderosa», con patrones de conducta similares a otras drogas. No hace falta decir que el porno en edad adulta es perfectamente asumible, pero la visualización de un porno violento a partir de los 8, 9, 10 es un severo peligro en la formación sexual.

En este punto es inevitable relacionar esta alerta con el grave aumento de delitos sexuales perpetrados por menores, a menudo con víctimas también menores. Los últimos casos de violaciones grupales, con agresores de 11 y 12 años, son una terrible prueba. No olvidemos que los delitos sexuales múltiples han aumentado un 56% en cinco años, y uno de cada cuatro agresores grupales es menor de edad. A partir de aquí, es evidente que se trata de un fenómeno muy preocupante que ha llegado para quedarse y empeorar, y contra el que no parece haber defensas sociales bien articuladas. Si los datos de los expertos son ciertos, es necesario empezar a considerarlo una epidemia que obligará tanto a revisar los códigos penales -porque los delitos no pueden quedar impunes-, como a entender la educación sexual reglada como una materia de alta prioridad. No olvidemos que estamos hablando de preadolescentes, de formación de la sexualidad y del riesgo de construir el placer con pura violencia. Y frente a este fenómeno, las campañas por la igualdad son papel mojado, humo diluido en una imagen que da placer de forma brutalizada.