Dos grandes pérdidas tras el 28-M

u En cada mandato suele haber apasionantes duelos dialécticos que amenizan esos páramos de solvencia dialéctica que suelen ser los plenos. Peloteaba el jueves el alcalde de Vila al portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, al aplaudir su dialéctica, aunque aburra a las ovejas y sus chascarrillos sean previsibles, lo que da una idea del nivel, pues Rafa Ruiz no es, precisamente, Demóstenes ni está, pues, como para hacer de juez del ‘Got talent’ de la oratoria. Duelos como los de Santiago Pizarro y Jaime Díaz de Entresotos de un lejano pasado, o en los que estos últimos cuatro años se han batido Ignacio García (PP) y Aitor Morrás (UP), que pasan a mejor gloria tras el 28-M. «Es la cuarta vez que traigo esta maraña de documentos para preguntarle al concejal de turno si nos puede concretar algo relativo al PMUS. Y padezco de calcificaciones, de manera que al traer esto en el maletín, por el efecto péndulo, pues casi pesa un kilo, ha hecho soliviantar mi brazo izquierdo. He tenido suerte y, quizás por designio divino, no ha afectado a las del brazo derecho. Y mientras me quede la derecha, aquí seguiremos», soltó el jocoso García el pasado pleno mientras miraba al de UP. Y acabó: «Así son las cosas, así se las hemos contado, y el señor Morrás ni nos ha escuchado». Qué gran pérdida.