Tenim i no hi ha cap mena de dubte una Fannytour d’or. D’or puríssim però inqüestionable. I les proves són evidents, sense volta de fulla. Per exemple: dies passats al marc incomparable de Can Jeroni, territori josepí i allí va néixer al cor neuràlgic d’una noble família Vicent Botja, el nostre petit príncep local, dignes i molt autoritzats personatges de l’Institut d’Estudis Eivissencs a la dona en qüestió li varen entregar la Menció d’Honor Sant Jordi «en reconeixement de la seua labor a l’impuls i la defensa de la nostra llengua i cultura». Quasi res, amics meus, quasi res.. El fet és just i necessari. La dona en qüestió té un llarguíssim recorregut biogràfic que la fa digne del premi rebut en un dia de primavera explosiva quan tots els polítics possibles del món i de la terra es troben immersos dins d’una campanya electoral que sembla eterna. Durant aquest anys Fannytour ha desenvolupat una tasca cultural de primer ordre de qualitat evident. Des de controlar tot allò relacionat asmb la imatge i el so al seu despatx de Can Botino -poder municipal ara en joc, però aquesta és una altra història a dirigir la biblioteca pública de Can Ventosa que prompte, molt prompte canviarà de nom, o no? Fannytour també s’ha fet famosa per organitzar actes culturald a la mateix hora i dia en què el Barça -més que un club- es jugava la vida i ‘honor pels camps de futbol. Ningú és perfecte. Fins i tot un imprudent poeta emèrit per la gràcia de Déu i també repartidor de pizzes a domicili tingué l’audàcia de demanar-li la seva dimissió. Tot va acabar en res i la nostra amiga allà segueix, submergida entre llibres i papers. Enhorabona, molts anys i bons i visca el Barça per sempre més. Amén.