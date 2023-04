De vergüenza ajena

Vergüenza ajena es la vivencia de pudor, incomodidad y rechazo que sentimos en primera persona ante la acción de otros o, si lo preferimos, el bochorno causado por ver a otras personas experimentar un evento vergonzoso. Pienso que esta vivencia es, literalmente, la que muchos tenemos al repasar las proclamas de los representantes de Vox en su último mitin en el hipódromo de Sant Rafel. Y lo mismo cabría decir, por cierto, si contenidos y tonos similares vinieran de otros partidos. En esto de los malos modos, son igualmente criticables izquierdas y derechas. Y aunque es cierto que, en ocasiones, los plumíferos sacamos las frases de contexto, lo que no es de recibo, me temo que no es el caso. En el mitin del otro día en el hipódromo las perlas lanzadas se encadenaban sin solución de continuidad. Una tras otra. A voz en grito. Y la impresión que uno tiene, en estos casos, es que se suple la falta de argumentos con insultos y mentiras.

Me pregunto qué ventaja puede tener vender odio y crispación. Me pregunto si no se pueden decir las cosas, con mejores resultados, para convencer y sin agredir. No puede decirse, en fin, que las proclamas fueran precisamente ejemplares: «Les tenemos acongojados, por acojonados. Han convertido las islas en una colonia de Cataluña. Lo que tenemos en el PSOE son traidores, golpistas, canallas y filibusteros. Vamos a ‘tumbar’ todo lo que han hecho. Aquí somos españoles y baleares, no catalanes. Las Autonomías son nefastas. Se nos impone una lengua que no es la nuestra, un catalán ortopédico que nada tiene que ver con el ibicenco. Vamos a juzgarles en las urnas y a condenarles a la oposición hasta la eternidad y, si fuera posible, más allá. Se aloja en los hoteles a los inmigrantes ilegales mientras los guardias civiles tienen que dormir en sus coches. Los inmigrantes amenazan la seguridad de nuestras mujeres. Las administraciones arrebatan propiedades. A los del PSOE hay que darles una patada en el culo». ¿Para qué seguir? Y a todo esto, uno se pregunta dónde están las propuestas. Me temo que sobran los comentarios.